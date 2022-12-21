Türk Telekom’un ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk desteği süreci tamamlandı. 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenen ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk desteği aşamasını tamamlayanlar arasından, 10 girişimci kadın Türk Telekom’dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom’un ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk desteği süreci tamamlandı. 81 ilde 10 bin kadına eğitim verilmesi hedeflenen ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesinin mentorluk desteği aşamasını tamamlayanlar arasından, 10 girişimci kadın Türk Telekom’dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom, herkes için erişilebilir iletişim prensibiyle sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Türk Telekom’un kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımlarını sağlamayı amaçladığı “Dijitalde Hayat Kolay” projesinin ikinci aşaması olan mentorluk desteği süreci tamamlandı. Projeler arasından başarılı olanlar Türk Telekom’dan iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, “Kadınların istihdamına ve üretime katılmalarına verdiğimiz önemle birbirinden değerli projeler geliştiriyoruz. Başlangıcından bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçları değerlendirerek ve toplumumuzun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yenilediğimiz projemiz sayesinde her geçen gün daha fazla kadının hayatına dokunduk. Kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçladığımız proje ile bugüne kadar 10 bin kadının dijital yetkinliklerini geliştirmesine sağladığımız katkıdan dolayı mutluluk duyuyoruz. Yeni dönemde projenin kapsamını genişleterek girişimci kadınları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Habitat Derneği ortaklığında sürdürdüğü ‘Dijitalde Hayat Kolay’ projesi ile dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konusunda eğitimler veriliyor.

Şirket, proje kapsamında sunulan dijital pazarlama eğitimine ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış 18 yaş ve üzeri esnaf veya esnaf muafiyetine sahip olma ön koşullarını sağlayan ve başvuru yapan girişimci kadınlar arasından belirlenen 20 katılımcıya, 2 hafta süresince işletme ve marka geliştirme eğitimlerinden yararlanma fırsatı sundu. Alanında uzman isimlerin mentorluk yaptığı programda kadınlara, uygulamalı sosyal medya yönetimi, internet reklamcılığı, dijital pazara giriş, medya yönetimi ve finansal süreçlerle ilgili kapsamlı eğitimler verildi. Mentorluk programı içeriği, dijital pazarlama eğitimleri ve tasarım odaklı düşünme atölyelerine katılan kadınların kendilerini geliştirmeleri gerektiği alanlara odaklanarak hazırlandı.

Eğitimlerde öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular

Proje sayesinde kadınlar kendi ürünleri için farklı sosyal medya platformlarında reklam kampanyaları hazırlamayı, hedef kitle belirlemeyi, dijital pazar yerlerini ve onların ara yüzlerini uygulamalı olarak öğrendi. Bu süreçte kadınlar, Google Ads reklamı vermeyi, Canva’da tasarım yapmayı ve markalarını tanıtmak için çeşitli uygulamaları kullanmayı deneyimledi.