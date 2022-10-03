4 kıtada 40’tan fazla ülkeye, karada ve denizde taşıma yaptıklarını aktaran Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Lojistik sektörünü dijital taşımacılık yöntemiyle dönüştürürken, ülkemizin yurt dışındaki iş hacminin büyümesine de katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

4 kıtada 40’tan fazla ülkeye, karada ve denizde taşıma yaptıklarını aktaran Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Lojistik sektörünü dijital taşımacılık yöntemiyle dönüştürürken, ülkemizin yurt dışındaki iş hacminin büyümesine de katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Geleneksel yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaya devam ettiği lojistik sektöründe, dijital çağın gereklerine uygun olarak değişen ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla yola çıkan Hubtic, dijital taşımacılık modeliyle lojistik sektörüne verimlilik, şeffaflık ve hız kazandırmayı hedefliyor. Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesine olanak veren markanın, ithalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçlarına sadece birkaç tıkla ve bir dakikadan kısa sürede teklif verebildiği, gerçek zamanlı yük takibi ve online dokümantasyon hizmetleriyle lojistik operasyonlarına değer katığı belirtildi.

“En iyi fiyatları müşterilerimizle buluşturuyoruz”

Uçtan uca dijital lojistik tecrübesi kurguladıklarını söyleyen Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Teknolojimiz sayesinde yük türü, istenilen araç tipi, çıkış ve varış noktası için posta kodlarını uygulamamıza giren müşterilerimize anında en uygun teklifi verebiliyoruz. Yük verenin uygulamaya giriş yapmasından taşıma emri vermesine kadar olan süre bir dakikayı geçmiyor” dedi.

Lojistikte en önemli sorunlardan biri olan yük yönetimi konusunda da çözüm getirdiklerini ifade eden Cansu, “Geliştirdiğimiz algoritmamız sayesinde yük verenler ve taşıyıcılar arasında doğru eşleştirmeyi yapıyor, yüklerin optimal şekilde taşındığından emin oluyoruz. Çalıştığımız firmaları doğru zamanda doğru yüke yönlendirerek hem taşıyıcıya değer oluşturuyoruz hem de en iyi fiyatları müşterilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

40’tan fazla ülkeye 10 binden fazla taşıma

Markanın, geleneksel bir lojistik firmasının sunduğu neredeyse tüm hizmetleri katma değeri yüksek bir şekilde ve dijital yetkinliklerle birleştirerek müşterilerle buluşturduğunu anlatan Cansu, “4 binin üzerinde anlaşmalı aracımızla 20’den fazla ülkeye kara yolu taşımacılık hizmeti sunuyoruz. Bunun yanına deniz yolu da eklendiğinde 4 kıtada 40’tan fazla ülkeye, komple ve parsiyel olmak üzere hem karada hem denizde taşıma yapıyoruz. Aynı zamanda karbon ayak izini en aza indiren ve maliyet avantajı sunan intermodal taşımacılık alanında da müşterilerimize hizmet veriyoruz. Lojistik sektörünü dijital taşımacılık yöntemiyle dönüştürürken, ülkemizin yurt dışındaki iş hacminin büyümesine de katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.