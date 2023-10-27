Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen sergide dijital sanat ile geleneksel sanatın birleştiği tablolar sergilendi. Kayseri’ye özel bölgelerin çekiminin yapıldığı tablolar ebru sanatıyla süslendi.

ERÜ Turizm Fakültesi’nde düzenlenen sergiye, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Aydın, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, Develililer Derneği Başkanı İsmail Arslan fotoğraf sanatçısı Ahmet Kuşakoğ, ebru Sanatçıları Yusuf Akkaya, Nasibe Satiboldiveya, ressam Naim Hakimov, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Sergide konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Şu anda Erciyes Üniversitesi Turizm Fakülte’mizde açılan fotoğraflarla ebru sanatının birleştiği, sanatçılarımızın elinden çıkan farklı çalışmaların yer aldığı sergideyiz. Şehrimizin farklı noktalarından gerek doğal güzellikleri olsun gerekse kültür varlıklarından olsun birçok noktadan çekilmiş fotoğrafları ebru sanatı ile birleştirmişler. Ortaya çok farklı sanat eserleri çıkmış. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü ise, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılı münasebetiyle bizde ERÜ’nün bir bireyi olarak, bir etkinlik planladık. Bu etkinliğimiz de geleneksel sanatlarımız ile modern sanatların birleştiği bir noktayı belirledik. Fotoğraflarla ebruların buluşmasını hedefleyen bir sergi düzenledik. Bu sergi çerçevesinde Özbekistan’dan 4, Hollanda’dan da 1 sanatçı davet ettik. Beraberinde Özbekistan’dan üniversite öğrencileri de geldi. Burada gördüğünüz eserler. Onlar tarafından daha önce yapılmış eserler. Ancak turizmle de ilişkisini kurmak adına Kayseri’nin turizmini sergileyecek, simgeleyecek resimler seçtik” diye konuştu.

Sergi kurdele kesilmesinin ardından açıldı.