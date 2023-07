Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hasadına başlanılan dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağı, internetten üzerinden yapılan satış ile Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağının Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki hasadı devam ediyor. Hasadı süren Taşköprü sarımsağında bu yıl şiddetli yağışlar sebebiyle verim kaybı da yaşandı. Lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla dünyaca ün kazanan Taşköprü sarımsağı, bu yıl internetten de satışa sunulacak. Tarlasında sarımsak üreten üreticiler, arada herhangi bir aracı olmadan hasadını yaptıkları sarımsakları internet ortamından tüketiciler ile buluşturacak. Bu sayede tüketiciler, hem uygun fiyata hem de güvenli bir şekilde Taşköprü sarımsağı tüketmiş olacak. Kargo ile Türkiye’nin her yerine gönderilecek olan Taşköprü sarımsağı, tüketiciler tarafından karekod uygulaması sayesinde tarladan başlayan süreci tüketiciye ulaşana kadar aşama aşama takip edilebiliyor.

“İnternetteki satışlarımız bu yıl bir hayli rağbet görecek gibi duruyor”

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 40 yıldır sarımsak ürettiklerini söyleyen Ali Korkmaz, “5-6 gün önce hasada başlamamız gerekiyordu. Yağmur dolayısıyla hasadımız gecikti. Bizler, ayrıca sarımsağımızın internet ortasında satışını yapıyoruz. Tarlada hasadını yaptığımız sarımsağımızı internetten satışını yaparak kargo ile Türkiye’nin her yerine göndermeye başladık. Bu da bir hayli rağbet görüyor. Çünkü kargo ile sarımsağımızı her yere ulaştırdığımız için ürünü de direk olarak üreticiden güvenli bir şekilde alabildiği için müşteriler memnunda kalıyor. İnternetteki satışlar bu yıl bir hayli rağbet görecek gibi duruyor. Ürünümüz bu yıl çok güzel. Sosyal medya hesaplarımızdan ya da internetten bizlere ulaşarak sarımsak almak için talepler oluyor. Bizlerde istenilen miktarda düzgün ve güzel bir şekilde paketleyerek perakende olarak Türkiye’nin her yerine gönderiyoruz. Artık direk olarak tarladan halkımıza ürünümüz gidebiliyor” dedi.

"Daha uygun fiyata tüketiciye ulaşıyor"

Taşköprü sarımsağının Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini belirten Ali Korkmaz, “Bu şekilde kargo ile gönderdiğimizde ürünümüz arada aracı olmadan daha makul fiyatlara tüketiciye ulaşabiliyor. Bu sayede ürünümüzü alan tüketicilerimiz, hem daha uygun fiyata hem de güvenli bir şekilde Taşköprü sarımsağı almış oluyor. Çünkü ürünümüz aracı olmadan fiyatı da artmadan direk üreticiden tüketiciye ulaşıyor. Tarlada ürettiğimiz ve hasadını yaptığımız ürünü direk olarak internet ortamından arada aracı ya da sahte ürün olmadan Taşköprü sarımsağı olarak, ata tohumumuz olarak ürünümüz tüketicilerimize kadar ulaşıyor” diye konuştu.

Geçen yıl Taşköprü sarımsağının internet ortamında 40 ila 50 lira arasında satıldığını ifade eden Korkmaz, “Bu yıl mahsul daha tarlada olduğu için fiyatlarımız belli değil. Taban oturunca fiyatlarımız şekillenecektir” şeklinde konuştu.