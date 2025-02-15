Düzce Valiliği öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı destekleriyle, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Okuryazarlık ve Dijital İletişim Becerileri Eğitimi" ikinci günündeki oturumlarla tamamlandı.

Düzce Valiliği Akçakoca Gazi Konferans Salonu yapılan programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, davetli konuşmacılar, valilik personeli katıldı.

Vali Aslan, algıların olgunun önüne geçtiğini, bu sebeple iletişim süreçlerinin yönetiminin özellikle kamu idaresinde önemli rol oynadığını ifade etti. İki gün süren eğitime katkı sağlayanlara teşekkürlerini ileten Vali Aslan, projenin farkındalık oluşturması temennilerini dile getirdi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hediyetullah Aydeniz de "Medya Okuryazarlığı ve Önemi" konu başlığında, yapay zekadan dijital etik değerlerine kadar önemli paylaşımlarda bulundu. Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nurgül Soydaş da "Dijital İletişim Becerileri" konusunda sunumlarını ve proje çıktılarını paylaştı.

Kapanış oturumunda ise katılımcılar, uzmanlar eşliğinde örnek vaka çalışması yaparak eğitimde edindikleri bilgileri pratiğe döktü.