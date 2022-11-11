Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan ’Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı-Yüksek Öğrenimde Dijital Okuryazarlık-DIGI-KEY’ isimli projenin ikinci toplantısı Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz tarafından yazılan ’Dijital Dünyada Bilgi Hazinesinin Anahtarı-Yüksek Öğrenimde Dijital Okuryazarlık-DIGI-KEY’ isimli projenin ikinci toplantısı Fransa’nın başkenti Paris’te yapıldı.

Fransa’nın ilk üniversitesi olan Gustavo Eiffel Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, özellikle üniversiteye yeni başlamış öğrencilerin dijital bilgiye ulaşmaları konusunda ihtiyaç duydukları dijital okuryazarlık konusunda eğitilmelerinin önemine dikkat çekildi. Projenin temel amacı, günümüz dijital bilgi okuryazarlığına uygun yenilikçi, yönlendirici ve rekabetçi bir müfredat oluşturmak ve üniversite öğrencileri için bir e-öğrenme kursu tasarlanıyor. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Öğretim üyemizi ve proje ekibini kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Toplantıya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bulgaristan’dan Trakya Üniversitesi, İtalya’dan Eurocultura ile Fransa’dan InLitAs kurumlarından akademisyen ve araştırmacılar katıldı.