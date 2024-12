ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliği ile yürütülen ve öğretmenlere dijital yetkinlikler kazandırılmasını hedefleyen Dijital Öğretmenler projesi ile 2020 yılından bu yana 9 binin üzerinde öğretmene dijital okuryazarlık eğitimi verildi.

Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye, toplumsal yatırımlarında dijital dönüşüme ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı önceliklendiriyor. Bu vizyon doğrultusunda ING Türkiye, Habitat Derneği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle 2020 yılında hayata geçirilen Dijital Öğretmenler Projesi ile ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijitalleşen dünyaya adım atması, eğitimde yararlanabilecekleri dijital okuryazarlık becerileri edinmeleri ve Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunulması hedefleniyor. Bugüne kadar 9 binden fazla öğretmene eğitim verilen ve 45 binden fazla başvuru alan Dijital Öğretmenler projesi kapsamında projeden faydalanan öğretmenler Ankara’da ODTÜ’de düzenlenen buluşmada bir araya geldi. Etkinliğe ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de katıldı. Ayrıca etkinlikte teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu, Yapay Zekalı Organik Akıllar başlıklı sunumuyla öğretmenlere ilham verici bir konuşma yaptı.

“Teknoloji ile güçlenen öğretmenlerle dijital dönüşüme destek sağlamaktan mutluyuz”

Dijital Öğretmenler etkinliğinde konuşan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijitalleşmeyi stratejisinin merkezine alan ING Türkiye olarak, toplumsal yatırımlarımızda da ülkemizin dijital dönüşümünü desteklemeyi ve eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamayı önceliklendiriyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacak en önemli alanlardan birinin eğitim olduğuna inanıyoruz, Dijital Öğretmenler projemizle de dijitalleşmenin odağına öğretmenlerimizi alıyoruz. Değerli paydaşlarımız Habitat Derneği ve ODTÜ ile 2020 yılında başlattığımız bu proje ile öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirmeyi ve Türkiye’nin her yerinde öğretmenlerin eşit dijital becerilere sahip olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz aracılığı ile öğrencilerimizin de dijital dönüşümün bir parçası haline getirilmesine destek oluyoruz. Bugün projemizin geldiği noktayla gurur duyuyoruz. 9 eğitim dönemi ile Türkiye’nin her köşesinden 9 binden fazla öğretmene eğitim verdik ve öğretmenlerimiz aracılığıyla da 290 binden fazla öğrenciye dokunduk. Projemizde yer alan değerli öğretmenlerimize ve paydaşlarımıza katkıları için teşekkür ediyoruz. Teknoloji ile güçlenen öğretmenlerle ülkemizin dijital dönüşümüne destek sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

"Öğretmenlerimiz dijital dönüşümün taşıyıcı gücüdür"

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: “Dijitalleşmenin eğitim üzerindeki etkisi, yalnızca bireysel kazanımlarla sınırlı kalmayıp toplumların gelişiminde de kritik bir rol oynuyor. Dijital Öğretmenler projesi kapsamında bugüne kadar 9 binin üzerinde öğretmenimize dijital okuryazarlık becerileri kazandırarak, onları teknolojiyi sınıf ortamında etkin bir şekilde kullanabilecekleri bir donanımla buluşturduk. Bu sayede öğretmenlerimizin, dijitalleşen dünyanın gerekliliklerine uygun yöntemler geliştirmelerine ve öğrencilerine bu becerileri kazandırmalarına olanak sağlıyoruz. Eğitim, dijital dönüşümde anahtar bir role sahip ve biz öğretmenlerimizi bu dönüşümün taşıyıcı gücü olarak görüyoruz. ING Türkiye ve ODTÜ ile yürüttüğümüz bu projenin her aşamasında, teknolojiyi eğitimle buluşturma vizyonumuzu hayata geçirme fırsatı buluyoruz. Bu ortaklık, yalnızca öğretmenlerimizi güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda öğrencilerimizi ve dolaylı olarak tüm toplumu bu dönüşümün bir parçası haline getiriyor. Teknolojiyle donatılmış öğretmenlerimizin, Türkiye’nin her köşesindeki çocuklarımızın üretici ve yenilikçi bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.”

“Dijital Öğretmenler Projesi, öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerilerini artırmayı ve onları eğitimde dijital dönüşümün liderleri haline getirmeyi amaçlamaktadır”

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de etkinlikte şöyle konuştu: “ODTÜ olarak, kurulduğumuz 1956 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada eğitimin standartlarını yükseltmek için çalışıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi olarak, eğitimde kalite ve fırsat eşitliğini sağlama misyonumuz doğrultusunda, dijital dönüşüm projelerine öncülük etmekteyiz. Bu çerçevede, Dijital Öğretmenler Projesinde yer almak, sadece bir görev değil, aynı zamanda ülkemizin her köşesinde eğitimin niteliğini artırma yolundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Teknoloji, yalnızca hayatımızı kolaylaştıran bir araç değil, aynı zamanda öğretmenlerimizi güçlendiren ve eğitimde dönüşümü mümkün kılan bir kuvvettir. Bu bağlamda, ING Türkiye, Habitat Derneği ve ODTÜ iş birliğiyle yürütülen Dijital Öğretmenler Projesi, öğretmenlerimizin dijital okuryazarlık becerilerini artırmayı ve onları eğitimde dijital dönüşümün liderleri haline getirmeyi amaçlamaktadır.”

Türkiye’nin her yerinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri projeye başvuru yapabiliyor

Yapılan açıklamaya göre, birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanan Dijital Öğretmenler projesi kapsamında her sene iki eğitim dönemi hayata geçiriliyor. Her eğitim döneminde bin öğretmene dijital yetkinlikler kazandırılıyor. İki fazdan oluşan projenin ilk fazında bin öğretmen, infografik, etkili sunum hazırlama, video ve fotoğraf oluşturma alanlarında dijital vatandaşlık, güvenlik, üreticilik ve görsel tasarım üzerine 5 hafta boyunca eğitim alırken; bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 100 öğretmen ise 2’nci fazda sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine eğitimlere katılıyor. Türkiye’nin her yerinden ilkokul ve ortaokul öğretmenleri projeye başvuru yapabiliyor. Dijital Öğretmenler projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor.