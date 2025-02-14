ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Öğretmenler projesinde yeni dönem başvuruları devam ediyor. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerini geliştirmelerine destek olan ve 2020’den bu yana 9 bin öğretmene ulaşan ödüllü proje kapsamında, bu dönem 1000 öğretmene daha eğitim verilecek.

ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğiyle yürütülen Dijital Öğretmenler projesinde 10’uncu dönem başvuruları devam ediyor. Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilecek yeni dönemle birlikte, öğretmenlerin dijital dönüşüme uyum sağlamaları ve edindikleri becerileri öğrencilerine aktarmaları destekleniyor. 2020’den bu yana 9 bin öğretmene ulaşan ödüllü proje kapsamında, yeni dönemde 1000 öğretmene daha eğitim verilecek. Türkiye’nin 81 ilinde devlet okullarında görev yapan öğretmenler, 28 Şubat tarihine kadar projeye başvurabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, projenin ilk aşamasında, ODTÜ’lü akademisyenler tarafından sunulan 5 haftalık eğitim programında öğretmenlere dijital vatandaşlık ve güvenlik, eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme, üreticilik ve görsel tasarım gibi konular aktarılacak. Ayrıca bilgi görseli, animasyon, video ve fotoğraf oluşturma, düzenleme ve etkili sunum hazırlama becerileri de geliştirilecek. Eğitimlerde, öğretilecek uygulamalara yönelik üretken yapay zekâ araçları da tanıtılacak. Çevrim içi canlı sunumlar, seminerler ve etkileşimli video derslerinden oluşan bu ilk aşamanın ardından, seçilen 100 öğretmen sanal gerçeklik gözlükleriyle sanal ve artırılmış gerçeklik üzerine ileri seviye eğitim alacak.

Öğretmenler 28 Şubat tarihine kadar projeye başvurabilecek

Dijital Öğretmenler projesine başvurmak isteyen öğretmenlerin temel bilgisayar bilgilerine sahip olmaları yeterli oluyor. Yeni dönem başvuruları 28 Şubat tarihine kadar tüm illerden, MEB’e bağlı sözleşmeli veya kadrolu ilkokul ve ortaokul öğretmenleri tarafından proje web sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Dijital Öğretmenler hakkında detaylı bilginin dijitalogretmenler.com/ adresinde yer aldığı belirtildi.