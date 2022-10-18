İthalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren dijital lojistik şirketi Hubtic, 4 kıtada 43 ülkeye kara, deniz ve intermodal taşıma yaptığını açıkladı.

İthalat ve ihracatçıların taşımacılık ihtiyaçları için yenilikçi çözümler geliştiren dijital lojistik şirketi Hubtic, 4 kıtada 43 ülkeye kara, deniz ve intermodal taşıma yaptığını açıkladı.

Dünya Ticaret Örgütü’nün tahmini verilerine göre küresel ticaret hacmi yıllık 23,9 trilyona ulaştı. Küresel pazarlarda rekabet giderek artarken, bu pazarlardan daha fazla pay almayı sağlayan en kritik sektörlerden biri de lojistik. Uluslararası taşımacılık işlemlerinin tek bir platform üzerinden yönetilmesini sağlayan dijital lojistik şirketi Hubtic, 4 kıtada 43 ülkeye kara, deniz ve intermodal taşıma yaptığını duyurdu.

“Sunduğumuz taşımacılık modelleriyle maliyet avantajı sağlıyoruz”

Kuruldukları 2020 yılından itibaren 10 binin üzerinde taşımayı başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Hubtic CEO’su Abdullah Cansu, “Geleneksel yöntemlerin yaygın olarak kullanılmaya devam ettiği lojistik sektöründe, dijital çağın gereklerine uygun olarak sunduğumuz hizmetlerimiz ile bugün Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika olmak üzere dört kıtada toplam 43 ülkeye hem karada hem de denizde, komple ve parsiyel taşıma yapıyoruz. Bu iki modeli bir arada sunan intermodal taşımacılık ile de müşterilerimize maliyet avantajı sağlarken, karbon ayak izini de azaltıyoruz” dedi.

“Rekor ihracat yapılan Almanya’daki birikimimizi müşteriler için avantaja çevireceğiz”

Kurdukları güçlü bağlantılar sayesinde pürüzsüz bir taşımacılık deneyimi sunduklarını belirten Cansu sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kara yolunda başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye hızlı ve sorunsuz taşımacılık yapıyoruz. Deniz yolunda ise özellikle Avrupa, Çin ve Kuzey Afrika’da, kapı teslimatı olarak da ABD’de son derece iddialıyız. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan’da güçlü bağlantılarımız var. Bununla birlikte Almanya merkezli bir şirket olarak, Almanya-Türkiye arasındaki iş hacmini büyütmek ve iki ülke arasında yüksek verimle işleyen bir lojistik ağı kurmak önceliklerimiz arasında. Bu yılın ilk dokuz ayında ülkemizden Almanya’ya yapılan ihracat, 14,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Biz de bu ülkeye yönelik birikimimizi, Türk lojistik müşterileri için avantaja çevirmek, böylelikle iş dünyamıza ve ekonomimize katkı sağlamak istiyoruz.”