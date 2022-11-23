Kocaeli’de Körfez Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile ilçeye kazandırılacak olan halk kütüphanesinde çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

Kocaeli’de Körfez Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile ilçeye kazandırılacak olan halk kütüphanesinde çalışmalar sona doğru yaklaşıyor.

Körfez Belediyesi ve Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile ilçeye kazandırılacak olan halk kütüphanesinde çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. Tütünçiftlik merkezde bulunan Sarnıç Han İş ve Yaşam Merkezi’nin en üst katında hayata geçirilecek olan kütüphane; bin 100 metrekare açık, 930 metrekare de kapalı alana sahip olacak.

“Aynı anda 300 kişiye okuma ve çalışma alanı sağlıyor”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile birlikte çalışmaların sona doğru geldiği kütüphanede incelemelerde bulundu. Körfez’in ihtiyacı olan bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Aynı anda 300 kişiye okuma ve çalışma alanı sağlayan bir kütüphane oldu. Dijital kütüphane alanı dışında; bireysel ve grup çalışma odaları, çocuklarımız için ayrı bir kütüphane ve eğlence bölümü, engellilerimiz için özel bölüm ve vatandaşlarımızın dinlenebileceği bir kafe alanı da olacak. Kütüphane aynı zamanda adeta bir yaşam alanı olacak. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Fatih Taşdelen’e teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ilk günden itibaren birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Şimdi de sonuna geldik. İlçemize hayırlı olsun” dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Fatih Taşdelen de il genelinde kütüphane sayılarını arttırmak adına adımlar attıklarını belirterek, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.