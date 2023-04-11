Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitale taşıyan Dijital Kurye Platformu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun hazırladığı yeni yönetmelik aracılığıyla gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişileri de doğrulayabilecek. Bu sayede milyonlarca KOBİ ve şirket, bankaya gitmeden platform üzerinden hesap açtırabilecek.

Dijital kontrat yönetimi ve kimlik doğrulama hizmetleri veren Dijital Kurye Platformu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yakında yürürlüğe girecek yeni yönetmeliği aracılığıyla tüzel kişilere de doğrulama hizmeti sunmaya başlayacak. Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, platform olarak bugüne kadar bankalar adına sadece gerçek kişilerin kimliklerini doğrulama hizmeti verdiklerini, yayınlanan yeni yönetmelik sayesinde artık tüzel kişileri de doğrulayarak banka müşterisi olmalarını sağlayabileceklerini vurguladı.

Başer, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından tüzel kişilerin tüm bilgilerini, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), Sicil Gazetesi, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Türkiye Noterler Birliği (TNB) sistemleri üzerinden kontrol ederek regülasyonlara uygun şekilde doğrulayabileceklerini söyledi.

Yeni yönetmelik sayesinde şirketlere bankalarda hesap açma hizmetini çok hızlı ve güvenli şekilde sunabileceklerinin altını çizen Oral Başer, “Bugün Türkiye’de 3,4 milyonu aşkın KOBİ ve yüzbinlerce şirket faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde hepsine platform üzerinden bankaya gitmelerine gerek kalmadan hesap açma hizmeti verebileceğiz” diye konuştu.

Başer, yakın gelecekte POS aboneliği, kredili mevduat hesabı açma gibi başka bankacılık hizmetlerini de kurumsal müşterilerinin kapılarına götürme konusunda Türkiye’nin önde gelen bankalarıyla görüşmelerini sürdürdüklerini sözlerine ekledi.