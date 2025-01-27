Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında 45 pilot belediyede kurulan ve açılışa hazır hale gelen Dijital Gençlik Merkezleri’nin (DİGEM) Resmi Toplu Açılış Töreni düzenlendi.

Gençlere yazılım, yapay zekâ, dijital pazarlama gibi alanlarda geleceğin meslekleri konusunda eğitimler sunulacak projenin Ankara’da düzenlenen açılış törenine Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un yanı sıra TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ile il ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Proje kapsamında Sivas Belediyesi bünyesindeki Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde yer alan bilgisayar dersliği son sistem bilgisayarlar, akıllı tahta, mobilyalar ve çeşitli yan ekipmanlar ile donatılarak gençlerin hizmetine hazır hale getirildi.