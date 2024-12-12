Bartın Üniversitesinde (BARÜ) “Dünya İnsan Hakları Günü” kapsamında gerçekleştirilen panelde dijital dünyanın insan hakları üzerindeki etkileri farklı perspektiflerden ele alındı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Bartın Meslek Yüksekokulu ile Bartın Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu iş birliğinde “Dijital Çağda İnsan Hakları ve Mahremiyet” konulu bir panel düzenlendi. Kutlubey Yerleşkesi Eğitim-İİBF Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, kamu kurum ve kuruluşları ile BARÜ’den konuşmacılar yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun “Dünyada yaşanan bu dijital dönüşüm insan hakları ve mahremiyet kavramlarına yeni bir boyut kazandırmıştır. Böylece dijitalleşme çağında temel insan haklarımızın, dijital ortamda korunması zorunluğu da ortaya çıkmıştır. Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak ve bilinçli nesiller yetiştirmek topyekûn bir çalışma gerektirmektedir. Biz de bu noktada Bartın Üniversitesi olarak nitelikli akademik insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra düzenlediğimiz etkinliklerle de gençlerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardından geçilen panelin moderatörlüğünü Bartın Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Tuğçe Korkmaz Sadak yaptı. Öğr. Gör. Korkmaz Sadak konuşmasında “Dijitalleşmenin yaşamı derinden dönüştürdüğü bir dönemde, insan hakları kavramını yeniden ele almak ve değerlendirmek önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu süreçte yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinin bireylerin kişisel bilgilerini izinsiz toplaması, çevrim içi platformlarda nefret söylemi ve dezenformasyonun artışı, dijital eşitsizliklerin derinleşmesi gibi önemli sorunlar gündeme gelmiştir. Bugünkü panelimizde insan haklarına ilişkin güncel sorunları ve çözüm önerilerini çok boyutlu bir şekilde ele alacağız” dedi.

İlk olarak BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Eyüp Burak Ceyhan “Yapay Zekâ ve İnsan Hakları İlişkisi” başlıklı sunumunda veri kalitesinin önemi, yapay zekâda veri gizliliği, biyometrik veriler ve mahremiyet hakları konularında bilgiler verdi. Yapay zekânın insan haklarına getirdikleri, adalet ve eşitlik üzerindeki etkilerini de kapsamlı bir şekilde detaylandırarak ayrımcılık ve otomasyon kaynaklı işsizlik gibi süreçte sebep olunan olumsuzlukları da aktardı.

Bartın Barosu Bartın İl İnsan Hakları Komisyonundan Avukat Semdal Çınçın, dijital hakların hangi kanunlarda nasıl korunduğuyla ilgili bilgiler vererek hakların ihlali durumunda uygulanan cezai yaptırımlardan bahsetti.

Son olarak Bartın Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Özgür Yaşar ise “Dijital Çağda Siber Suçlar” adlı sunumunda siber saldırıları ve çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini örnekler üzerinden anlattı. Ayrıca Siberay bünyesinde yürütülen sanal devriye ve adli bilişim gibi faaliyetleri de videolarla gösterdi.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan başta olmak üzere il protokolü, akademisyen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen program, soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.