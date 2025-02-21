Mersin Valiliğince, Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Prof.Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Serdarhan M.Taşkaya, Doç. Dr. Ömer Faruk İslim ve Doç.Dr. Gökhan Güneş'in katılımlarıyla "Dijital Dünyada Öğretmenliğin Yeniden İnşası" paneli, Mersin Suphi Öner Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un moderatörlüğünde gerçekleşen panele, okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm kademelerden öğretmenler, akademisyenler ve eğitim paydaşları katıldı.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş: "Panele katılarak şehrimizin çocukları için bilgisini ve gönlünü ortaya koyan değerli akdemisyenlere teşekkür ediyorum." dedi. Fazilet Durmuş: "Dijitalleşme, eğitim sistemini ve öğretmenlik mesleğini köklü bir dönüşüme zorlamaktadır.

Özellikle pandemi sonrası hızlanan dijital eğitim araçları, yapay zekâ uygulamaları, uzaktan öğrenme platformları ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri, öğretmenlerin geleneksel rollerini yeniden tanımlama ihtiyacını doğurmuştur. Bu süreçte, öğretmenlerin yalnızca "bilgi aktarıcı" değil, dijital ortamlarda rehberlik eden, eleştirel düşünceyi destekleyen ve teknolojiyi etkin kullanan "öğrenme tasarımcıları" olmaları beklenmektedir.

Bu panel ile eğitim ekosisteminin temel taşı olan öğretmenliğin dijital çağda nasıl yeniden inşa edilebileceğini tartışmak, çözüm önerileri geliştirmek ve paydaşları bir araya getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Mesele sadece dijital dünyanın ve dijital dönüşümün içinde olmak meselesi midir? Evet dijital dünyanın tam da merkezinde olmalıyız. Dijital dünyayı yapan, yöneten, pazarlayan olmak hem millî hem de şahsi meselemizdir. Ancak bunları yaparken 'Dijital dünyanın merkezinde insan kalabilmek.' varılacak nihai hedefimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Panelde, dijitalleşmenin eğitim sistemine ve öğretmenlik mesleğine etkileri, öğretmenlerin teknolojiyi pedagojik bir araç olarak nasıl etkin kullanabileceği, öğrenci merkezli dijital pedagojilerin nasıl tasarlanacağı, eğitimde insani değerlerin dijitalleşmeyle nasıl harmanlanacağı, öğretmenlerin veri analitiği, yapay zekâ destekli eğitim araçları, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi alanlarda yetkinlik kazanması, dijital ortamlarda öğrenci-öğretmen ilişkisini güçlendirecek yöntemler, sosyal-duygusal öğrenmeyi destekleyecek yaklaşımlar, öğretmenlerin yeni rolleri ve yetkinlikleri, geleceğin eğitim vizyonu ve inovasyon gibi konular ele alındı.

Panelde, dijital dönüşümün eğitimde yarattığı paradigma değişimi ve bu değişime öğretmenlerin nasıl adapte olabileceği üzerinde duruldu. Öğretmenlerin artık sadece bilgi aktarıcısı değil, dijital ortamlarda rehberlik eden, eleştirel düşünceyi destekleyen ve teknolojiyi etkin kullanan öğrenme tasarımcıları olması gerektiği vurgulandı. Panelde, geleceğin eğitim vizyonu ve öğretmenlerin bu vizyonda nasıl bir rol üstleneceği, eğitimde inovasyonun önemi ve dijital teknolojilerin eğitimde nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Dijitalleşmenin eğitimdeki önemine vurgu yapılarak, öğretmenlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Öğretmenlerin dijital yetkinliklerini geliştirmesi, teknolojiyi pedagojik bir araç olarak etkin kullanması ve öğrenci merkezli dijital pedagojiler tasarlaması gerektiği ifade edildi. Panelde ayrıca, eğitimde insani değerlerin korunması ve dijitalleşmeyle harmanlanmasının önemi de vurgulandı.

Fazilet Durmuş, panelde öğretmenlik mesleğinin önemine ve dijital dünyadaki yerine değinerek: "Amacımız, millî şuur ve vatan sevgisini dijital potada eriten, gelişen ve büyüyen Türkiye'nin teknoloji kahramanlarını inşa etmekse, köklü geçmişimize yakışan güçlü gelecek ülkümüzün, zamanın ruhunu yakalayan, teknolojik ve dijital fetihlerimizin Fatihlerini yetiştirmekse hedefimiz; Hem Hz. Alinin dediği gibi evlatlarımızı bulunduğu zaman göre yetiştireceğiz hem de kök değerlerimizden, inancımızdan ve insanlığımızdan ödün vermeyeceğiz.

Eğer eğitim ruhlara şekil vermek gibi bir ulvi gayenin peşindeyse, öğretmen kendine has yöntemlerle zihinlere yön verip ruhları, sevgi ve kök değerlerle besleyen fedakâr bir varlıksa, öğretmenliğin bu yüce vazifesini dijitalleşmeye kurban edemeyiz.

Hiçbir zaman yalnızca bir meslek olarak görmediğimiz öğretmen, geleceği inşa eden bir sanatçıdır. Bugün, bu sanatın dijital boyutta yeniden şekillendiği bir çağda, bizler de öğrencilere sadece bilgi sunmakla kalmıyoruz. Onlara düşünmeyi, hissedebilmeyi, özgürce hayal kurmayı ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi öğretiyoruz. Her öğrencinin içinde keşfedilmemiş bir dünya var ve biz öğretmenler, bu dünyaları dijital bir tuvalde, sevgiyle, özveriyle ve sabırla boyamaya devam etmeliyiz.

Dijital dünyanın hızına ve yeniliklerine ayak uydururken, öğretmenlerin kalbi hâlâ aynı hızda atmalıdır; insan olmanın, değerlerimizin, duygularımızın ve hayallerimizin hızında... İşte dijital dünyada öğretmenlik, bu insanî derinliği kaybetmeden inşa edilmelidir. Bu dijital çağda, kalpten kalbe ulaşmak, ekranın ötesine geçmek, öğrencilerimizin ruhlarına dokunmak bizlerin en değerli görevidir.

Değerli Hocalarımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım.

Kişisel ve toplumsal hedeflerimiz doğrultusunda her bilginin peşinden koşarken ruhumuzu, zihnimizi ve kalbimizi dijitalleştirmeden, insani ve kök değerlerimize yasladığımız, en gelişmiş teknoloji hikâyelerini evlatlarımızla birlikte yazacağız. Bundan eminim. Unutmayalım ki zekânın yapayı olur ancak ruhun ve duyguların asla..." diyerek paneli sonlandırdı.

Panele katılan Prof.Dr. Levent Eraslan, Prof. Dr. Serdarhan M.Taşkaya, Doç. Dr. Ömer Faruk İslim ve Doç.Dr. Gökhan Güneş panelde bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, başta İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'a ve panele yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Panel sonunda, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak gelecekte yapılacak çalışmalar için bir yol haritası oluşturuldu. İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, panelistlere Teşekkür Belgesi takdim etti.