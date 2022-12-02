Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşümün Yansımaları ve Dünya Engelliler Günü” adlı söyleşi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Dijital Dönüşümün Yansımaları ve Dünya Engelliler Günü” adlı söyleşi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Söyleşiye, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, öğretim elemanları ve birçok öğrenci katıldı. Söyleşinin açılışında konuşması gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul günün önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Dijital dönüşümün özel bireyler açısından neler ifade ettiğini anlamamız için bugün konuşulacak konular çok önemli. Hepsinden önce farkındalık gerekli ve önceliğimiz. Dijital süreçte de ne gibi problemleri var ne gibi durumlarla karşılaşıyorlar ve ne tür imkanlardan faydalanıyorlar sorularına dolu dolu cevaplar alacağımız bir söyleşi olacak.”

Söyleşide; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Sezgin Vuran ve Dr. Öğr. Üyesi Gizem Yıldız “Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sosyal Medya Kullanımı”, Oğuzhan Ceran “Sosyal Medya ve Teknoloji Deneyimleri”, Engelsiz Anadolu Kulübü “Sosyal Medyada Özel Eğitim Fenomenleri”, Alperen Sağdıç ise “Metaverse Evreninde Otizm” başlıklarında bilgilerini katılımcılarla paylaştı.