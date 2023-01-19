Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dijital ortama taşınan belediyecilik hizmetleriyle 2022 yılı dijital dönüşüm yılı olarak geçirildi. Bu çerçevede vatandaşlar belediyeye gelmesine gerek kalmadan E-Çap ve E-Ruhsat uygulamalarıyla yeni yapı ruhsat başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde dijital ortama taşınan belediyecilik hizmetleriyle 2022 yılı dijital dönüşüm yılı olarak geçirildi. Bu çerçevede vatandaşlar belediyeye gelmesine gerek kalmadan E-Çap ve E-Ruhsat uygulamalarıyla yeni yapı ruhsat başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin ilk dijitalleşen belediyesi olarak dikkatleri üzerine çeken Başiskele Belediyesi, Başkan Yasin Özlü öncülüğünde “Dijital Dönüşümü” başlattı. Bu bağlamda doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve insan odaklı kentleşmesiyle ön plana çıkan Başiskele’de 2022 yılında vatandaşlar belediyeye gelmeden E-Çap ve E-Ruhsat uygulamalarıyla yeni yapı ruhsat başvuruları yaptı. Başiskele Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce geçen yıl 703 yeni yapı ruhsatı internet üzerinden verildi. Bu ruhsatların 5 bin 365 adedi konut bağımsız bölümünü, 402’si ise iş yeri bağımsız bölümünü oluşturdu.

Öte yandan 2022 yılında toplamda 854 adet yapı kullanma izin belgesi, 2 bin 350 adet konut, 254 adet ofis iş yeri, 107 adet sanayi bölümü ruhsatı verildi.