Dr. Öğr. Üyesi Elif Ezgi Oğuz, dijital diş hekimliğinde son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşandığını, CAD/CAM teknolojisinin protez diş tedavisindeki rolüne ve hızına dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Elif Ezgi Oğuz, CAD/CAM teknolojisinin diş hekimlerine ve hastalara sağladığı avantajları anlattı. Dr. Öğr. Üyesi Oğuz, "CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim) teknolojisi, diş hekimliğinde hem tedavi süresini kısaltıyor hem de yüksek hassasiyetle kişiye özel restorasyonlar üretilmesine imkan tanıyor" dedi. Geleneksel yöntemlere kıyasla CAD/CAM sistemleri ile tek seansta protez üretiminin ve bitiminin mümkün olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Oğuz, "Hastalarımız artık günlerce beklemek zorunda kalmadan, aynı gün içinde kaliteli ve estetik restorasyonlara kavuşabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Estetik ve dayanıklılık bir arada"

Dr. Oğuz, özellikle zirkonya gibi yüksek dayanıklılığa sahip materyallerin CAD/CAM sistemi ile işlenmesi sayesinde uzun ömürlü protezlerin üretildiğini ifade ederek, "CAD/CAM sistemleri, porselen, zirkonya ve kompozit gibi farklı malzemelerle çalışarak hastaların hem estetik hem de fonksiyonel gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt veriyor" dedi.

"Daha az hata, daha fazla konfor"

"Bu teknoloji, geleneksel ölçü alma süreçlerine kıyasla hastalar için çok daha konforlu bir deneyim sunuyor. Dijital tarayıcılar sayesinde hassas ölçümler alınırken, manuel hatalar en aza indiriliyor" diyen Dr. Oğuz, "Hasta konforunun yanı sıra, hekimler için de hata payını azaltan bir sistem olması büyük bir avantaj" şeklinde konuştu.

"Dijital geleceğe adım atılıyor"

Diş hekimliğinde dijitalleşmenin kaçınılmaz bir gerçek olduğunu vurgulayan Dr. Oğuz, CAD/CAM teknolojisinin giderek daha fazla klinikte kullanılmaya başlandığını belirterek, "Bu sistemler, tedavi süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda hasta memnuniyetini artırarak modern diş hekimliğinde yeni bir çağ açıyor" dedi.