Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Göknur Öztürk, dijital teknolojilerin diş hekimliğine getirdiği devrimi anlattı. CAD/CAM sistemleri ve yapay zeka destekli dijital araçların, tedavi süreçlerinde hız ve hassasiyet sağladığını vurgulayan Dr. Öztürk, bu yeniliklerin hastalar için daha verimli sonuçlar sunduğunu belirtti.

Dijital çağın diş hekimliğine getirdiği yeniliklerden söz eden Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Göknur Öztürk, “Diş hekimliği dünyasında yeni teknolojiler çıkmasının hızlanmasının en büyük nedeni olarak teknolojinin de hızlı bir gelişim kat ediyor olması gösterilebilir. Bu teknolojilerin başında geleneksel yöntemlerin yerini alan ve daha hızlı, daha hassas ve daha etkili çözümler sunan CAD/CAM (bilgisayar destekli tasarım/bilgisayar destekli üretim) sistemleri gösterilebilir. Gelişen bu sistem ile birlikte diş restorasyonları mükemmel hassasiyetle yapılıyor” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Göknur Öztürk, dijital araçlar ve yapay zekanın birleşimi sayesinde, diş hekimliğinde daha doğru teşhisler ve verimli tedavi süreçleri sağlandığını açıkladı. Bu alandaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğini ifade eden Dr. Öztürk, “Dijital görüntüleme, tedavi planlaması ve intraoral tarayıcılar sayesinde hastalarımıza daha hızlı ve doğru sonuçlar sunabiliyoruz. Özellikle CAD/CAM sistemleri ile diş restorasyonlarını mükemmel bir hassasiyetle tasarlayıp üretiyoruz. Bu teknolojiler, tedavi süreçlerini hızlandırırken, yapay zeka da veriye dayalı içgörüler sunarak klinik kararları daha bilinçli hale getiriyor. Yeni teknolojiler, tedavi sonuçlarını tahmin etme konusunda yüksek doğruluk sağlıyor, bu da tedavi sürecinde büyük bir güven artışı sağlıyor” şeklinde konuştu.

Diş hekimliğinde gelecek

Teknolojideki ilerlemeler ile birlikte, dijital diş hekimliğinde de yeni teknikler hızla gündeme gelmekte. Dr. Öztürk gelecekte diş hekimliğinin daha da kişiselleştirilmiş ve erişilebilir olacağına dikkat çekerek, "Dijital Diş Hekimliği, tedavi planlamasını daha da kişiselleştirmekte olup, geleneksel tedavi yöntemlerini devrim niteliğinde dönüştürerek, hastaların daha hızlı, daha hassas ve daha konforlu bir tedavi deneyimi yaşamalarını sağlıyor" dedi.