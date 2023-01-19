Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Dayanıklılık" paneli düzenlendi.

Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) iş birliğiyle düzenlenen "Dijital Dayanıklılık" paneli düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen panele Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Arpacı, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin, Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı Erem Şentürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, bilişim öğretmenleri ve rehber öğretmenler katıldı.

Panelde Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Yusuf Levent Şahin ve Dijital İçerik Geliştirme Uzmanı Erem Şentürk panelist olarak görev aldı. Eskişehir’de görev yapan psikolojik danışman rehber öğretmenlere ve bilişim teknolojileri rehber öğretmenlere yönelik düzenlenen panelde okullarımızda öğrenim gören öğrencilerin çevrimiçi ve çevrimdışı ortamlarda dijital dayanıklılık kazanmaları ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmet Genel Müdürlüğü tarafından 2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülmesinde "Bilinçli Teknoloji Kullanımı"nın genel hedef olarak belirlendiğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, bu doğrultuda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde etkinlikler düzenleneceğini belirtti.