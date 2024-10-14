Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, Türkiye'nin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak gördüklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teknoloji dünyasında cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, kadınlara yönelik yeni bir Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı başlatıldı.

Bakan Göktaş, Bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen, programın açılışında yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda bilimsel yöntemlerin belirlediği yaşam düzeninde bilginin en büyük güç olarak kabul edildiğini söyledi.

4. Sanayi Devrimi ile ulaşılan teknolojilerin üretim ve sanayi ile sosyal hayatı da hızla dönüştürdüğünü belirten Göktaş, bu dönüşümün dijitalleşme ve otomasyon gücüyle ilerleme sağladığını dile getirdi.

Temel bilgisayar becerileri olan veri kaydetme ve saklama işlemlerinin dijitalleşme sürecinde yeni teknolojilerle zenginleştiğini aktaran Bakan Göktaş, "Günümüzde veriler insan zekasına benzer yöntemlerle yorumlanabiliyor ve karar verme süreçlerine dahil edilebiliyor. Bu süreçte çalışma hayatında köklü değişimler, yeni meslek tanımları, teknoloji temelli yeni istihdam alanları oluşuyor. Yapay Zeka ve Veri Bilimi, bu dönüşümün önemli temsil alanlarından biri. Doğru analiz ve stratejilerle değerlendirilen veriler, toplumun her alanında inovatif çözümlerin anahtarı olma potansiyeli taşıyor." diye konuştu.

2020'de yapılan araştırmaya göre 2030'da en büyük değişikliğin yüzde 63 oranı ile teknoloji becerilerinde olacağının beklendiğini söyleyen Bakan Göktaş, geleceğin dünyasının kapılarını sadece dijital teknolojilerin dilini bilenlere açmaya hazırlandığına işaret etti. Dijital gelişmelerin hızla ilerlediği böyle bir dönemde kadınların ve kızların da dijital becerilerini geliştirmeleri, iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak adına kritik bir önem kazandığını vurgulayan Bakan Göktaş, "YÖK verilerine göre, bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Ancak STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanların sadece yüzde 34,4'ünün kadın olduğu görülüyor. Yakın gelecekte ise mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de şu an yükseköğretim kurumlarında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, yapay zeka programlarında eğitim veriliyor. Biz de Bakanlık olarak, Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için kadın-erkek herkesi kapsayan bütüncül bir anlayışla toplumu güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, ülkemizin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarının teknolojik becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenliyor, yeni nesil iş gücü ve istihdam süreçlerine hazırlanmalarını destekliyoruz" diye konuştu.

Genç kadınların kariyer fırsatlarını artırmayı ve onları bu alanda liderlik rollerine hazırlamayı planladıklarını aktaran Göktaş, eğitim programı ile veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları gibi konularda çok yönlü bilgi ve tecrübe kazanma imkanı sunduklarını söyledi.

"2028 SONUNA KADAR KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 36,2'YE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracakları bu program kapsamında ilk etapta 400 kişinin eğitim alacağını, katılımcıların aynı zamanda sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabileceğini dile getirdi.

Katılımcıların uluslararası geçerliliği olan eğitim müfredatıyla şekillendirilen eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifika alacağını da ifade eden Göktaş, "Özellikle STEM alanında kadınların daha fazla temsil edilmesi ve NEET kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.