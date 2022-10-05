‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’, danışmanlık şirketi Innovation for Development ve Hepsiburada’nın desteği, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın da katkısıyla hayata geçiriliyor.

‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’, danışmanlık şirketi Innovation for Development ve Hepsiburada’nın desteği, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın da katkısıyla hayata geçiriliyor.

Innovation for Development (I4D) ve Hepsiburada’nın 2020 yılından bu yana kadın kooperatifleri ve kadın girişimcileri desteklemek üzere hayata geçirdiği projelerin dördüncüsü ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’nin tanıtım toplantısı basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, danışmanlık şirketi ve e-ticaret platformu, 2020 yılında farklı proje partnerlerinin de katılımıyla başlattığı, “Girişimci Kadınlar COVID-19’a Meydan Okuyor”, “Kadın Kooperatifleri Pandemide E-Ticaret ile Güçleniyor” ve “İşten Sosyal Uyuma” projelerinden sonra şimdi de ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın katkısıyla ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’ni başlatıyor. Şimdiye kadar farklı proje partnerlerinin de katılımıyla 2 yıl içinde 12 milyon liralık fayda oluşturan I4D ve e-ticaret platformu, gerçekleştirilen basın toplantısında hem şimdiye kadar imza atılan projelere değindi hem de ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın da katkısıyla hayata geçirilen yeni projenin detaylarını paylaştı.

Danışmanlık şirketi ve Hepsiburada, ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın da katkısıyla ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’ni başlatıyor. ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ve I4D Direktörü Doğan Çelik’in yaptığı açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’nin detayları aktarıldı. Bu projeyle beraber, şimdiye kadar 76 kadın kooperatifi ve bin 400 üretici kadına ulaşan projelerde, 150 saat eğitim, 900 saat mentorluk hizmeti verildi. Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’nin tamamlanmasıyla kadın kooperatifleri ve girişimcilere toplamda 12 milyon liralık kapsamlı bir fayda paketi sunulmuş oluyor.

‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’, Türkiye’de faaliyet gösteren ve mülteci ortaklığı da bulunan 20 kadın kooperatifi ve girişimcinin dijitalleşerek Hepsiburada platformu üzerinden tüketicilerle buluşmasını hedefliyor. Kadınların ekonomik güçlenmesinde kadın girişimciliğinin rolüne dikkat çeken proje kapsamında 20 kadın kooperatifi ve 250 kadın girişimci toplamda 30 saatlik kapsamlı bir eğitim ve 250 saatlik mentorluk desteğinin yanı sıra e-ticaret platformu kadın girişimci desteklerinden ve proje için belirlenecek ek destek paketinden (süresiz komisyon indirimi, süresiz ücretsiz kargo hizmeti, 500 adet ürünün ücretsiz fotoğraf çekimi, reklam ve tasarım desteği gibi) yararlanacak.

Ayrıca, proje kapsamındaki rapor çalışmasında kadın dostu satın alma pratikleri incelenecek ve kadın kooperatifleri ve girişimcilerin başta dijitalleşme olmak üzere farklı satış modelleri ve bu kapsamda yaşadıkları zorluklar incelenecek.

Projenin açılış toplantısına katılan ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, “Tüm işletmeler ve girişimciler zorluklarla karşılaşır ancak kadın girişimciler benzersiz engellerle karşı karşıyadır. Kadınlara destek sağlamak, iş hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve kadınların masaya getirdiği özel bakış açıları, uzmanlık ve becerilerin faydalarının sağlanmasına yardımcı olur” dedi.

Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün ise, “Şirketimiz, 2017 yılından bu yana ‘Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü’ (GKTG) programıyla e-ticarette yer almak isteyen kadınları destekleyen ilk e-ticaret markası. Bu 5 yıllık süreçte, binlerce kadının markalarını büyütmelerine, istihdama katkı sağlamalarına destek olduk, birçok başarı hikayesine tanıklık ettik. Şimdiye kadar 35 binden fazla girişimci kadın, 154 kadın kooperatifi Hepsiburada platformunda yer aldı. Bugüne kadar 31 milyondan fazla kadın girişimci ürünü satışa sunuldu.

2020 yılının başından 2022 yılının Haziran sonuna kadar geçen 2.5 yılda girişimci kadınlar Hepsiburada platformunda toplam 3 milyar liralık satış yaptı. GKTG projesinin başarısı sayesinde 2022 yılını ilk 6 ayında Hepsiburada’ya katılan satıcılar içinde girişimci kadınların oranı yüzde 50’’ye ulaştı.

Şirket olarak kadınları her alanda desteklemekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu kapsamda da I4D ile 2 yıl içinde kadın kooperatiflerine destek veren üç farklı proje gerçekleştirdik.

Dördüncü projemiz olan ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’ ise ABD Büyükelçiliği Hibe Programı’nın katkılarıyla hayata geçiriliyor. Bu proje ile beraber şimdiye kadar proje partnerlerinin de katkılarıyla bin 400 girişimci kadın ve 76 kadın kooperatifine 12 milyon liralık bir fayda paketi sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki; bu faydalarla girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleri e-ticarette de güçlenerek ülkemize katma değer oluşturacak” dedi.

I4D Direktörü Doğan Çelik şöyle konuştu: "Ekonomik refahı artırmak, dijital ekonominin açığa çıkardığı avantajları ve yenilikçi uygulamaları kadınlar, gençler ve mülteciler için özel sektör ve paydaşlarımız ile birlikte yaygınlaştırmak önceliklerimizin başında geliyor. Bu güzel iş birliği ile ilham verici kadın girişimcilerin hikayesini memleketin her köşesinden girişimcilik serüvenine atılacak girişimci kadınların hanesine taşımaya niyetliyiz. Bu niyeti ete kemiğe büründürmemize katkı sağlayan proje ortaklarımız Amerika Büyükelçiliği ve Hepsiburada’ya minnetarlığımızı bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyoruz."

2022 yılının Ağustos ayında başlayan ‘Dijital Çağda Güçlü Kadınlar Projesi’, 2023 Ocak ayı sonunda tamamlanacak ve raporu I4D tarafından paylaşılacak.