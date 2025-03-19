2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen "Dijital Çağda Aile" konulu söyleşi Erzurum’da gerçekleştirildi. Aile yapısının dijital dünyada nasıl korunabileceği ve güçlendirilebileceği konularının ele alındığı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında, güçlü aile yapısının korunmasının önemine vurgu yapan Hasan Aykut, şunları dile getirdi: "Aile, toplumun temel taşıdır ve bizler bu temeli sağlam tutmak için çalışıyoruz. Dijital çağın sunduğu yeniliklerden faydalanırken, aynı zamanda aile değerlerimizi korumak ve yaşatmak zorundayız. Teknolojiyi bir tehdit olarak değil, bilinçli kullanım yoluyla bir fırsata çevirmeliyiz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı bir dijital dünya deneyimi yaşaması için ailelerin sorumluluğu büyüktür. Biz de Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu bilinçlenme sürecine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Etkinlikte, Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm, dijital çağın aile yapısına etkilerini ele alan bir konuşma gerçekleştirdi. Katılımcılara, dijital dünyanın getirdiği fırsatlar ve riskler konusunda bilinçlenme çağrısı yapıldı. Çocukların ekran başında geçirdiği zamanın aile içi iletişimi nasıl etkilediği ve bu konuda ebeveynlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiği detaylı şekilde ele alındı. Program sonunda, etkinliğe katkılarından dolayı Aile ve Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm’e teşekkür belgesi takdim edildi. Katılımcılar, söyleşinin aile içi ilişkilerde dijital farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.