Gelişen teknoloji ile birlikte eğitim sistemi de önemli değişim yaşamaya başladı. Yeni nesil dershanecilik hizmetinde Aydın’da faaliyet gösteren Bi Ders Anlatımı dershaneleri önemli bir yatırımla dershane mantığını değiştirecek bir hamle ile Aydın’ı dijital dershane merkezi yaptı.

Gelişen teknoloji ile birlikte eğitim sistemi de önemli değişim yaşamaya başladı. Yeni nesil dershanecilik hizmetinde Aydın’da faaliyet gösteren Bi Ders Anlatımı dershaneleri önemli bir yatırımla dershane mantığını değiştirecek bir hamle ile Aydın’ı dijital dershane merkezi yaptı.

Birebir ders imkanının yanında tüm Türkiye’de öğrencilerin kullanımına sunulan dijital dershane hizmeti eğitimde zaman ve mekan mefhumunu da ortadan kaldırdı. Bu yıl aktif olarak çalışmaya başlayan sistem sayesinde öğrenciler hem fiziki dershane ortamında, birebir, hem de dijital ortamda derslerine canlı olarak katılabiliyor.

İnternet imkanlarının genişlemesiyle beraber neredeyse tüm sektörlerde yaşanan değişime dershanecilik sektöründe de Aydınlı firma öncülük etti. Z kuşağı gençlerin internet sevdasını eğitimlerine ayırması için kollarını sıvayan Bi Ders Anlatımı eğitim platformu, gençlerin internet ortamında dershane hizmetini de alması için önemli bir yatırıma imza attı. Bu yıl faaliyetine başlayan platformun öncelikli hedefinin eğitimde fırsat eşitliği sunmak ve kısa sürede 8.sınıf düzeyinden üniversite hazırlık düzeyine kadar olan öğrencilere tüm Türkiye’de dijital ortamda canlı derslerle dershane imkanı sunarak olduğu belirtildi. Dershaneye gidemeyen, özel ders alamayan öğrencilerin de kollanacağı sistem ile hm zamandan hem de paradan önemli ölçüde tasarruf sağlayan platform, öğretmenleri adeta öğrencinin evine götürüyor.

Bu platformla Aydın başta olmak üzere İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Van ve Trabzon’da öğrencilerin ders görmeye başladığını belirten Bi Ders Anlatımı kurum kurucusu Mustafa Kavaklı, “Türkiye’de çok küçük maliyetlerle, özel derssiz öğrenci kalmayacak, öğrencilerin başarı çıtası yükselecek. Platform bu yıl aktif olarak öğrenci almaya başladı. Bu platformu kurarken, bölgesel veya kendine ait koşullardan dolayı istediği gibi bir kurs merkezine gidemeyip, hayalindeki meslek için yeterli hazırlanma imkanı bulamayan öğrencilerimizi öncelikli olarak göz önünde bulundurduk. Paralelinde de bu öğrencilerimizin ekonomik durumları; bir kurs merkezi için ödemeleri gereken miktar, ulaşım, yeme-içme, yayın ve benzeri için gerekli harcamaları hesapladık ve kendimize sorduk acaba ne ölçüde bu harcamaları karşılayabiliyorlar ya da bin bir fedakarlıklarla yapılan bu harcamaların karşılığını ne ölçüde alabiliyorlar? Birçoğunun bırakın rahatsızlanıp kursa gitmemeyi, servisi kaçırıp bir saat derse katılamasa veya bir konuyu anlamasa telafi edebilecek imkanı yok. Biz de bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için teknoloji ile kursu birleştiriverdik ve ortaya çıkan teknokurs “Bi Ders Anlatımı” dijital eğitim platformu ile 7/24 öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretimi en hesaplı şekilde sağlamaya başladık” dedi.

Bu sistem ile öğrencilerin 5-6 saat ders için sabahın erken saatlerinde kalkıp yollara düşmesine, olumsuz iklim koşullarında mücadele etmesine de gerek kalmadığını belirten Kavaklı, “Öğrencinin artık dersi tam anlayamadım, nasıl tekrar edeceğim, özel ders alamam endişesi de bitti ve geride kaldı. Bi Ders Anlatımı Eğitim Platformu kuruluş amacını ve sisteminin çalışma prensibini o kadar net ortaya koydu ki daha birinci yılında hedeflediğinin çok ötesinde bir performansla başarı gösterdi. Bazı belediyeler yörelerinde yaşayan öğrencilerin eğitimini bu sistem ile desteklemeye başladı. Derslerimize Van’dan katılan Bade Ulucamlıbel okuduğu fen lisesinin yaptığı sınavlarda Matematik ve Türkçe derslerinde Türkiye derecesi elde etti” diyerek hedefleri tutturmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Platformun teknik altyapısının çok güçlü olduğunu ve kısa sürede Türkiye’de alanında tek olacağını söyleyen eğitim ve yazılım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sinecen, “Kurulan sistemde modüler bir dizayn yapıldı, öğrencilerin derslerini efektif bir şekilde takip edebilmesi için kullanıcı dostu arayüz tasarladık ve kodlamada sürekli olarak optimizasyon yapmaktayız. Kısacası ihtiyaca göre yenileme çalışmalarımız her zaman devam etmektedir. Aynı zamanda kullanıcılardan alınan geri bildirim ve veriler ışığında şu an var olan Yapay Zeka destekli içeriklerin üzerine yenilerinin de aktifleşerek öğrenciyi derslerinde başarısını arttıracak birçok yeni özellikler gelecek” diyerek online eğitimin yanı sıra ders kayıtları sayesinde 7/24 konulara tam ulaşım sağlayan platformun, ders esnasında canlı sınıf ortamında yürüdüğünü öğrencinin bilgisayarındaki ilgisiz pencerelerin bile takip edilip kapatıldığını kaydetti.