Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) dijital bağımlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Dijital Bağımlılığa Karşı Sen de Harekete Geç” temalı bir koşu etkinliği düzenlendi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) dijital bağımlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla “Dijital Bağımlılığa Karşı Sen de Harekete Geç” temalı bir koşu etkinliği düzenlendi.

ATÜ Öğrenci Konseyinin organize ettiği 5K koşu etkinliğine, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi ile Adana Yeşilay Şubesi destek verdi.

Koşuya ATÜ’lü öğrenci ve personelin yanı sıra kurum dışından pek çok sporcu ve vatandaş katıldı.

Koşu sonunda dereceye girenlere madalya ve kupalarını Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediyesi Spor Müdürü Ceyhun Öktem ve Yeşilay Adana Şube Sekreteri Muhammed Akkılıç birlikte verdi.

Çintimar, dijital bağımlılık konusunda farkındalık ve duyarlılık oluşturma amacıyla düzenlenen koşuya katılan tüm öğrenci, sporcu ve vatandaşları tebrik ederek organizasyonu düzenleyen ve ev sahipliği yapan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay başta olmak üzere tüm kurum temsilcilerine teşekkür etti.