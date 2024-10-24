DSO’da düzenlenen ’Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Proje Fırsatları Toplantısı’nda programların genel işleyişi ve Denizli’yi yakından ilgilendiren program bileşen ve açık çağrıları ile ilgili detaylar ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli bu desteklerden ve teşviklerden yararlanabilecek kapasiteye sahip. Bundan sonraki süreçte hep birlikte motive olursak, Denizlimiz, işletmelerimiz ve sanayimiz için daha faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı ve Denizli Sanayi Odası (DSO) iş birliğinde düzenlediğimiz "Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Proje Fırsatları Toplantısı" önemli isimleri bir araya getirdi. Toplantı, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas ve DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Protokol üyelerinin katılım sağladığı toplantıda, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Daire Başkanı Zelal Şen de yer aldı.

“Şehrimizi inovasyon ve teknolojide daha ileriye taşıyabiliriz”

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Odağına sürdürülebilirliği, dijitalleşmeyi ve verimliliği almış olan Odamız ve Üyelerimiz için bu programlar çok önemli. Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa gibi prestijli programların sunduğu fırsatları, ülkemiz ve Denizli sanayisi için daha etkin bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bu programlarla, ilgili gündemlere adaptasyon çerçevesinde finansal kaynaklara erişimimizi hızlandırabilir ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunabiliriz. Kâğıt üzerinde değil, ulusal ve uluslararası güçlü konsorsiyumlar ile bu programlardan azami faydayı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Hep birlikte çalışarak, ülkemizi ve şehrimizi inovasyon ve teknolojide daha ileri seviyelere taşıyabiliriz. İnanıyorum ki, bu toplantı ve eğitimlerimizin ardından Denizli’den sınırları aşan pek çok fikir ile Denizli sanayisinin gündeminde yer alan konulara yönelik yeni bir perspektif oluşacaktır. Bu anlamda, toplantımızın önemli bir başlangıç olmasını, yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını diliyorum" dedi.

“Oda olarak üyelerimizin yanındayız”

Denizli Sanayi Odası’nın düzenlediği bu toplantılarla Denizli’nin proje fırsatlarını yakalamasında öncü rol üstlendiğine dikkat çeken Başkan Kasapoğlu, "Düzenlediğimiz bu toplantılarla, şehrimizin gelişimine katkı sağlayan önemli bir görevi üstleniyoruz. İşletmelerimizin bu kaynaklara daha kolay ulaşabilmesi için köprü olmayı sürdürüyoruz. AB fonları gibi fırsatları yakalayarak, işletmelerimizin büyümesine destek oluyoruz. Oda olarak, bu konuda işletmelerimizin yanındayız. Denizli bu desteklerden ve teşviklerden yararlanabilecek kapasiteye sahip. Bundan sonraki süreçte hep birlikte motive olursak, Denizlimiz, işletmelerimiz ve sanayimiz için daha faydalı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

“Bugünkü etkinlik ortak vizyonumuzun altını çizmektedir”

AB Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas, "İnovasyon ve ilerlemenin merkezi olan Denizli Sanayi Odası’nda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Denizli Sanayi Odası’na ve Oda’nın ev sahipliğinde faaliyet gösteren Denizli AB Bilgi Merkezi’ne farkındalık oluşturmakonusundaki değerli çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

AB’nin araştırma ve yenilikçiliği finanse etmeye yönelik amiral gemisi programı Ufuk Avrupa’nın, Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon alanlarında araştırmadan teknolojinin ticarileştirilmesine kadar olan sürece odaklandığını kaydeden Janusauskas, "Dijital Avrupa Programı, teknolojik yenilikleri hayata geçirmek üzere tasarlanmıştır. Türkiye’nin büyüyen dijital ortamı, Dijital Avrupa çerçevesinde iş birliği için muazzam bir potansiyel sunuyor. Ülkenin gelişmekte olan teknoloji sektörü ve dinamik girişimcileri, Avrupa’nın dijital gündemine katkıda bulunmak ve bu gündemden faydalanmak için iyi bir konuma sahiptir. Bu alanlardaki ortak çabalarımız hem AB’nin hem de Türkiye’nin küresel dijital ekonomide rekabetçi kalmasını sağlayacaktır. Bugünkü etkinlik, inovasyon, araştırma ve dijitalleşme çerçevesinde yönlendirilen bir gelecek için ortak vizyonumuzun altını çizmektedir" ifadelerine yer verdi.

Programların Türkiye için sunduğu fırsatları anlattı

AB Başkanlığı tarafından yürütülen hibe programları ile ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcısı Serdar Öztürk, Avrupa’nın yeşil ekonomiye geçişiyle birlikte, ikiz dönüşüm projelerinin önem kazandığını vurguladı. Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital dönüşüm süreçlerine entegrasyonu, bu süreçlerin Türkiye için sunduğu fırsatlar ve AB fonlarından yararlanma yollarını aktaran Öztürk, Avrupa Birliği’nin yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerine vurgu yaptı. Bu dönüşümün sadece Avrupa için değil, Türkiye gibi ülkeler için de büyük fırsatlar sunduğunu belirten Öztürk, AB’nin Türkiye’ye sağladığı finansal desteklere dikkat çekti. Özellikle AB fonlarının, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine önemli katkı sağlayacağını dile getiren Öztürk, IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) gibi programların yanı sıra, Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa gibi birlik programlarıyla da Türkiye’nin bu dönüşümü desteklediğini söyledi.

Programlar hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi

Dijital Avrupa ve Ufuk Avrupa Programları ve fon kaynaklarının konuşulduğu toplantıda, programların genel işleyişi ve Denizli’yi yakından ilgilendiren program bileşen ve açık çağrıları ile ilgili detaylar ele alındı. Ufuk Avrupa Programı İklim Enerji Mobilite Kümesi Ulusal İrtibat Noktası Serhat Melik, program hakkında katılımcıları bilgilendirdi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı ve Dijital Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktası Murat Tokucu ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Uzmanı ve Dijital Avrupa Programı Ulusal İrtibat Noktası Halil İbrahim Özer, program hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi.