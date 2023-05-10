Elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütürken çevresel etkileri gözeten ve sıfır artık prensibiyle hareket eden OEDAŞ, ‘Dijital Arşiv’ projesine başladı. Buna göre şirketin arşivinde bulunan 5 milyonun üzerinde abonelik hizmeti evrakı, yapay zekâ destekli özel tarayıcılar ile dijital arşive aktarılacak. Şu ana kadar 100 bine yakın evrakı dijitalleştirdiklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, önümüzdeki süreçte abonelik hizmetlerindeki basılı evrakları yüzde 90 oranında azaltmayı hedeflediklerini ve bu sayede her yıl yüzlerce ağacın kesilmesini önleyeceklerini belirtti.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), çevresel etkileri gözeterek sürdürdüğü çalışmaları kapsamında ‘Dijital Arşiv’ projesini hayata geçirdi. Buna göre OEDAŞ’ın arşivinde bulunan basılı abonelik hizmetleri evrakları dijital ortama aktarılıyor.

Muzaffer Yalçın: “Yasal olarak dijitalleri kabul edilen tüm evrakları aktarıyoruz”

Proje hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, çevresel sürdürülebilirlik yaklaşımları çerçevesinde ham madde kullanımı, düşük emisyon, atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamalarına yatırım yaptıklarını ve bu çalışmaları teknolojik geliştirmelerle desteklediklerini söyledi. Dijital Arşiv projesinin de bu yaklaşımla ortaya çıktığını ifade eden Yalçın, “Arşivimizde şu anda 5 milyon adedin üzerinde bilgi formu, sözleşme, makbuz ve çeşitli başvuruları kapsayan abonelik hizmeti evrakı bulunuyor. Yasal olarak bu evrakların bazılarının basılı olması gerekiyor ancak çok büyük bir bölümü dijital olarak da saklanabiliyor. Biz de bu nedenle dijital olarak arşivlenmeye uygun olan evraklarımızı taramaya başladık. Bu arşivleri, uluslararası standartlar ile korunan veri merkezimizde saklıyoruz. Şu ana kadar 100 bine yakın evrakın aktarımı tamamlandı. Dijitale aktarılan evrakların basılı hallerini de geri dönüşüme kazandıracağız. Böylece 2030 yılına kadar atıklarımızı yüzde 50 azaltmayı, 2050 yılında da tamamen bitirmeyi hedeflediğimiz sıfır atık vizyonumuz çerçevesinde önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz.” dedi.

“Yeni evrakların yüzde 90’ı direkt dijital ortamda olacak”

Proje çerçevesinde yapay zekâ destekli özel bir tarayıcı kullanıp elle veri girişini azalttıklarını belirten Yalçın, bu sayede operasyonel süreci azaltıp verimliliği artırdıklarına vurgu yaptı. Önümüzdeki süreçte basılı evrak oranını yüzde 90 azaltmayı hedeflediklerini açıklayan Yalçın şöyle devam etti;

“Yasal zorunluluk haricindeki tüm evrakları direkt olarak dijital ortamda oluşturmak için ‘Dijital Arşiv’ projemize entegre edeceğimiz ‘Enerji Müsaadesi’ projesini geliştiriyoruz. Yakın zamanda devreye alacağımız bu ikinci proje ile bundan sonraki abonelik hizmetlerinde gerekli basılı evraklarımızı yüzde 90 azaltarak yüzlerce ağacın kesilmesini önleyeceğiz.”