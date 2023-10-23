Digor’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kars’ın Digor ilçesinde düzenlenen tören meydandaki Atatürk Anıtı çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden tören öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Digor’un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladıklarını ifade ede Kaymakam Hasan Musab Okatan, “Bugün tarihimizin önemli anlarından biri olan Digor’un düşmen esaretinden kurtuluşunun 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Digor’un kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesidir. Bugün bu güzel topraklarda birlik ve beraberlik içinde daha aydınlık yarınlara doğru ilerlememize vesile olan bu anlamlı günü coşku ve gurur içerisinde karşılıyoruz” dedi.

Okatan, “Digor’un kurtuluşu, ülkemizin bağımsızlığına olan inancımızı ve azmimizi her zaman hatırlatmalıdır. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bu uğruda can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarının ardından program öğrencilerin gösterileriyle sona erdi.