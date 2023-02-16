Digorlu öğrenciler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını, "Empati yaptık, bizim bu bölge de böyle olabilirdi” diyerek depremzede çocuklara bağışladı.

Digorlu öğrenciler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını, "Empati yaptık, bizim bu bölge de böyle olabilirdi” diyerek depremzede çocuklara bağışladı.

Kars’ın Digor ilçesinde yaşayan 7 sınıf öğrencileri olan Ahmet, Adem, 4. sınıf öğrencisi Muhammed ve anaokulu öğrencisi Ali, Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş’ı makamında ziyaret etti. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş ile bir süre sohbet eden öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzede çocuklara göndermek istediklerini belirtti. Öğrenciler, “Empati kurduk, bizim bu yöre de böyle olabilirdi” diyerek harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını deprem bölgesine bağışladı.

Çocukların anlamlı davranışları karşısında duygulanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, öğrencilere teşekkür ederek, kumbaralarını teslim aldı. Digorlu öğrencilerin bağışladığı kumbaraları deprem bölgesine gönderildi. Kumbaraların depremzede çocuklara verileceği öğrenildi.