Digor’da köylere kilit parke taş yol yapılıyor. Yapılan yollarla köylüler çamurdan kurtuluyor.

Kars’ın Digor ilçesinde köy yollarım sıcak asfaltla kaplanırken, köylerin giriş ve köy içi yolları ise kilit parke taş yol yapılırken, yapılan yollar, köylerin çehresini değiştiriyor.

Digor Kaymakamlığı’nca yürütülen Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarda köy yolları çamurdan arındırılıyor, köylüler, modern yollarda yolculuk yapmanın keyfini çıkarıyor.

Digor Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, yapılan yollarının ilçeye ve köylere hayırlı olması dileklerinde bulundu. Köy yolların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.