Digor’da köyler modern yollara kavuşuyor. Yapılan yollar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars’ın Digor ilçesinde köylerde yol çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kaymakam Orhan Gazi Karakaş ve İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı, köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde gördü. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir süre yapılan yolları inceleyen Karakaş ve Yağcı, yolların biran evvel tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılmasını istediler.

“Vatandaşlar devletin hizmetinden memnun”

Yapılan yolların çok köylerinin çehresini değiştirdiğini ifade eden vatandaşlar, “Yıllardır köylerimizde bu şekilde yollara hasret kalmıştık. Yollarımızı çok güzel oldu. Bizler çamur, toz ve topraktan kurtulduk. Allah devletimize zeval vermesin. Yollarımızın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler.

Digor’da birçok köy de yollar tamamen yapılırken, bir kısmında sıcak asfalt ve kilit parke taş yol çalışmaları sürüyor. Modern bir şekilde yapılan yollar vatandaşlar, çamur ve tozdan kurtarıyor.