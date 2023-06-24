Digor’da köy içi yollar kilit parke taşla döşeniyor. Köylüler, toz ve çamurdan kurtuluyor.

AK Parti hükümetleri döneminde en çok hizmetten nasibine düşeni alan Kars’ın Digor ilçesinde kaymakamlıkça köy yolları tek tek yapılıyor. Köy ana yolları sıcak asfalt ile kaplanan Digor’da köy içi yollar ise kilit parke taş yol nakış nakış işleniyor.

Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, köylerinde kaymakamlık tarafından yaptırılan kilit parke taşı yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Karakaş, yapımı süren ve tamamlanan yol çalışmalarını yerinde görerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Karakaş, yapılan yolların Digor’a ve köylerine hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kaymakam Karakaş, yaptığı incelemelerin ardından ilçe merkezine döndü.