Digor’da top oynayan çocukları gören kaymakam, çocuklarla birlikte top oynadı. O anlara ait video sosyal medyada paylaşılınca binlerce beğeni geldi.

Kars’ın Digor ilçesi Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Akşam yürüyüşüne çıkan Karakaş, okul bahçesinde top oynayan çocukları gördü.

Çocukların yanına gelen Karakaş, çocuklarla birlikte top oynadı. Çocuklara futboldaki hünerlerini gösteren Karakaş’ın o anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Daha sonra vatandaşlar tarafından paylaşılan video bir anda sosyal medyada gündem oldu. Kaymakam Karakaş’ın alıntı yaparak, ‘Digor’un gençlerini görünce dayanamadım’ notuyla şahsi sosyal medyasından paylaştığı videoya kısa sürede binlerce kişi beğendi.