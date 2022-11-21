Digor Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, daha sonra bölgeden ayrılarak ilçe merkezine döndü.

Kaymakam Karakaş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, yapılan işleri inceledi. Karakaş, yetkililere çalışmaların biran evvel tamamlanması için talimat verdi.

Kış gelmeden önce yürütülen çalışmaların biram evvel tamamlanmasını isteyen Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, beraberindeki İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Yağcı ile birlikte yürütülen çalışmaları yerinde gördü.

Kars’ın Digor ilçesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce içme suyu ishale ahtı ve içme suyu depo ayrım hatlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Köylerin içme suyu sağlayacak çalışmaların tamamlanması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Digor’da içme suyu ishale hattı ayrımı ve içme suyu depo ayrımı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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