Digor’da 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde yeni okullar yapılıyor. Okulların eğitim yılına yetiştirilmesi bekleniyor.

Kars’ın Digor ilçesinde ve köylerinde yeni okullar yapılıyor. Yapımlarına başlanılan okullarda Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, bir takım incelemelerde bulundu. Karakaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Beytullah Balkar’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapımı devam eden okulları gezen Kaymakam Karakaş, yeni okulların biran evvel eğitim yılını yetiştirilmesi istedi.

Öte yandan Digor ilçesi devletin bütün yatırımların nasibine düşeni almaya devam ediyor. Digor ve köylerinde eğitim, sağlık ve ulaşım yatırımlarıyla daha yaşanılabilir bir ilçe oldu.