Kars’ta kaymakamlıkça hayata geçirilen projeyle, önce çocuklardan derslerine çok çalışma sözü alınıyor, ardından da oyuncak hediye ediliyor.

Kars’ta kaymakamlıkça hayata geçirilen projeyle, önce çocuklardan derslerine çok çalışma sözü alınıyor, ardından da oyuncak hediye ediliyor.

Kars’ın Digor ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş tarafından hayata geçirilen “Digor’un Çocukları ile El Ele” projesi çerçevesinde okullar ziyaret ediliyor. Okula yeni başlayan öğrencilere eğitim-öğretimi sevdirmek amacıyla Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, oyuncak veriyor. Karakaş oyuncak verdiği öğrencilerden ise çok çalışma sözü alıyor.

Oyuncaklarını alan öğrencilerin sevinçlerini onlarla birlikte yaşayan Kaymakam Karakaş, eğitim-öğretimi sevdirmek için öğrencilerle buluşmaya ve oyuncak hediye etmeye devam edeceklerini kaydetti.