Digor’da öğrencilerin zihinsel gelişimlerini desteklemek ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışı yapıldı.

Kars’ın Digor ilçesinde KAFKAS Projesi kapsamında oluşturulan ve tefrişatı MÜSİAD Kars Şubesi tarafından sağlanan Atatürk İlkokulu Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı’nın açılışını Vali Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken SAenger, Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan, AK Parti Kars İL Başkanı Muammer Sancar, MÜSİAD Kars Şube Başkanı İsmail Gürsoy ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Açılışı yapılan sınıf, çocukların stratejik düşünme, problem çözme gibi becerilerini geliştirmelerine imkan sağlayan modern donanımlar ve zeka oyunlarıyla donatıldı.

Vali Ziya Polat, “Bugün burada, çocuklarımızın zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, öğrencilerimizin farklı bakış açıları geliştirmelerini ve birlikte çalışma kültürünü kazanmalarını hedefliyor. Eğitimde yenilikçi yaklaşımları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sınıfta yer alan oyunlar arasında satranç, mangala, reversi gibi klasik strateji oyunlarının yanı sıra, dikkat ve hafıza geliştirici modern oyunlar da bulunuyor. Öğrenciler bu sınıfta, bireysel ve grup çalışmalarıyla hem eğlenip hem de öğrenme imkanı bulacak.

Veliler ise bu yenilikçi adımı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, çocuklarının bu tür sınıflarda zaman geçirmelerinin onların gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Açılışın ardından öğrenciler, sınıfta bulunan oyunları deneyimleyerek keyifli vakit geçirdi. Proje, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçası olarak görülüyor ve öğrencilere yeni ufuklar açması bekleniyor.