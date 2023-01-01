Aydın’ın Didim ilçesinde vatandaşlar 2023 yılına Didim Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda hazırlanan yeni yıl kutlamalarıyla girdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde vatandaşlar 2023 yılına Didim Belediyesi tarafından Kent Meydanı’nda hazırlanan yeni yıl kutlamalarıyla girdi.

Yeni yıla özgü figürlerin yer aldığı meydanda suni kar oluşturulurken, DJ performansının yanı sıra dans ve ateş gösterileriyle meydana gelenler yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Didim Belediyesi’nin yeni yıl dolayısıyla Kent Meydanında düzenlediği yeni yıl etkinliği binlerce Didimliyi bir araya getirdi. Günler öncesinde yapılan hazırlıklarda Kent Meydanı’na yeni yıla özgü geyik ve arabası, 2023 yazılı ışıklı görsel, ışıklarla ve figürlerle süslenmiş yeni yıl ağaçlar ile yeni yıla özel fotoğraf odaları Didimlileri karşıladı. Meydanda ayrıca hazır aperatif, patlamış mısır ve kestane gibi ürünlerin de satışına izin verildiği görüldü.

Meydana kurulan sahnede ise DJ performansı ile alana gelenler müzik eşliğinde eğlendirilirken, dans ve ateş gösterileri de Didimlileri coşturdu. Bu yıl meydanda yeni yılın vazgeçilmezi olan kar ise suni olarak meydana yağdırıldı. Minikler ise bu anlarda doyasıya eğlendi. Etkinlikleri gecenin ilerleyen zamanlarda Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve bazı meclis üyeleri de eşlik etti. Saat 24.00’ü gösterdiğinde ise ses ve ışık gösterileriyle Didimliler yeni yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Öte yandan ise başta Altınkum Yalı Caddesi, Oteller bölgesi, Atatürk Bulvarı ile Apollon Tapınağı çevresindeki kafe ve restaurantlar ise yeni yıl dolayısıyla müşterilerini ağırladıkları görüldü.