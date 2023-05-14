Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri çerçevesinde Aydın’ın Didim ilçesinde oy kullanma işlemleri başladı. Didim’li seçmenler sabah saatlerinde okullarda oylarını kullanmaya başladı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28’inci Dönem Genel seçimleri çerçevesinde Didim’de oy kullanma işlemleri başladı. Didim’li seçmenler 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 aday için, 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde ise 20 milletvekili ve 1 bağımsız milletvekili adayı için oy kullanacak.

Didim’de ise 76 bin 135 seçmen, kurulacak olan 212 normal ve 1 seyyar sandıkta oy kullanmaya başladı. Sabah oy kullanma saatiyle bağlı oldukları okullarda oy kullanmak işlemine başlanırken, güzel havada gerçekleşen seçimlere katılımın yoğun olduğu görüldü.