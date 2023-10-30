29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Didim Belediyesi öncülüğünde Fener alayı düzenlendi. 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş sonrasında “Moğollar grubu” konser verdi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Didim Belediyesi Fener alayı düzenlendi. Belediye önünde toplanan Didimliler 100. Yıl coşkusunda Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Kent Meydanı’na fener alayı ile aydınlattı. Fener alayında Türk Bayrakları, meşaleler ile etkileyici görüntüler ortaya çıktı. Binlerce Didimli, milli marşlar eşliğinde, coşkuyla Türk bayrakları sallayarak Kent Meydanına kadar yürüdü. 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş sebebiyle Atatürk bulvarı baştan sona trafiğe kapandı. Bazı vatandaşlar ise fener alayına evlerinin balkonlarından bayrak sallayarak destek verdi.

Kent Meydanında hınca hınç dolarken söylenen İzmir Marşı ve 10. Yıl marşı ile alandakiler Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşattı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak yöresel halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Ardından sahneye çıkan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay eşiyle birlikte alanda toplanan vatandaşları selamladı. Başkan Atabay tüm Didimlilerin Cumhuriyet bayramını kutlarken, Cumhuriyetin kuruluş süreci ve Ulu Önder Atatürk’ün bu dönemde yaptıklarını anlattı. Cumhuriyetin değerlerine ve İlkelerine sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Atabay çocukların ve gençlerin cumhuriyete sahip çıkacağına inandığını ifade etti.

Konuşmanın ardından sahne alan “Moğollar” grubu geçmişten günümüzde repertuvarlarında şarkıları seslendirerek, alandakilere müzik dolu bir gece yaşattı.