Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Sen Gül Dünya Gülsün" Lunapark Projesi mahallelerde eğitim öğretim gören 1009 öğrenci lunaparkta doyasıya vakit geçirdi.

Aydın’ın Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan "Sen Gül Dünya Gülsün" Lunapark Projesi mahallelerde eğitim öğretim gören 1009 öğrenci lunaparkta doyasıya vakit geçirdi.

Didim Kaymakamlığı ve Didim ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen "Sen Gül Dünya Gülsün" Lunapark Projesi Kurt Lunapark ve Akbük Lunapark da destekleriyle anlamlı bir adıma imza attı. Eski adıyla köy okulu olarak bilinen mahalle okullarındaki öğrenciler lunaparkta eğlendi. Projede 7 ilkokul ve 5 ortaokuldan 1009 öğrenci ile 32 özel eğitim öğrencisi Lunapark eğlencesi yaşadı.

Çocukların gönüllerince eğlendiği etkinliğe Didim Milli Eğitim Müdürü Şakır Sait Üstündağ eşlik etti. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ş. Sait Üstündağ “Bizlere bu imkanı sunarak çocuklarımıza gönüllerince eğlenme fırsatı sunan başta İlçe Kaymakamımız Can Kazım Kuruca’ya, Didim Lunapark işletme sahibi Mehmet Kurt ve Akbük Lunapark işletme sahibi Resul Derya’ya, projenin uygulanmasında emeği geçen 105 öğretmenimize ve ulaşımda yardımcı olan tüm paydaşlarımıza Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Ekibi olarak teşekkür ederiz” dedi.