Aydın’ın Didim ilçesinde kaptanlık yapan, 3 çocuk babası Yıldıray Çil (42), geçirdiği motosiklet kazası sonrası 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Bodrum yolu Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 Şubat Pazartesi günü Muğla’nın Köyceğiz ilçesine giden 42 yaşındaki Yıldıray Çil, Didim’e dönmek için motosikletle yola çıktı. Milas’ın Selimiye Mahallesi’nde yağmurdan kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Çil, kaza geçirdi. Başından yaralanan Çil, Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Çil’e hastanede müdahale edildi. 3 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Çil, hayatını kaybetti. Çil’in cenazesi memleketi olan Muğla’nın Köyceğiz İlçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde toprağa verildi. "Yıldo kaptan" olarak bilinen Yıldıray Çil’in, uzak gemi kaptanlığının yanı sıra ticari tekne kaptanlığı da yaptığı öğrenildi.