Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen Didimli kadınlar yeni yıla ’merhaba’ dedi.

Didim Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara özel yeni yıl etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ’Kadınlarımızla Yeni Yıla Merhaba’ etkinliğine Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Aydan Aşık Turgut, Didim Belediyesi Kadın Meclis üyeleri ve Didimli kadınlar katıldı. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlenen Didimli kadınlar, 2025 yılına hep birlikte coşkuyla, keyifle ’merhaba’ dedi.

Etkinlikte konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, “Kentimizin kadınlarıyla birlikte, hayatın koşuşturmasından bir an olsun uzaklaşarak keyifli vakit geçirdik. Yoğun ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu sadece bir başlangıçtı; birlik ve beraberliğimizin daha nice güzel etkinliklere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.