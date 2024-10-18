Sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetler gibi geniş yelpazesi ile Aydınlı gençlerin yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelen gençlik merkezleri, Aydın’ın dört bir yanında yükselmeye devam ederken, Didim ilçesinde yapılan Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu’nda sona gelindi.

Aydın’da imkanlarıyla yeni cazibe merkezi haline gelen gençlik merkezleri, sportif, sanatsal ve kültürel faaliyetleri ile gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Aydın’ın dört bir yanı da gençlerin faydalanabilmesi için gençlik merkezleriyle donatılıyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 2022 yılı içerisinde Efeler, Germencik, Kuşadası, Çine, Didim, Sultanhisar, İncirliova ve Yenipazar ilçelerinde yapımına başlanan gençlik merkezleri de bir bir tamamlanırken, Didim’deki Gençlik Merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu çalışmalarında sona gelindi. İki tesisin de tamamlanması için çalışmalar hız kesmezken, tamamlanmasının ardından tesisler, gençlerin yeni adresi olacak.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Didim Gençlik Merkezi, gençlerimizin spor, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkan tanıyacak bir merkez olarak hizmet verecektir. Merkez, gençlerimize yeni deneyimler sunarak, bireysel gelişimlerini destekleyecek ve topluma katkıda bulunan bireyler olmalarına yardımcı olacaktır. Didim Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ise gençlerimize yüzme sporunu sevdirmeyi ve onların sportif becerilerini geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir tesis olacaktır. Spor ve eğitim alanında sunduğumuz bu imkanlarla, geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmeyi hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.