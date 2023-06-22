Didim Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde çocuklar doyasıya eğlendi.

Türkiye genelinde okulların yaz tatili dönemine girmesi ile birlikte milyonlarca öğrenci karnelerini alırken, Didim Belediyesi çocuklar için festival düzenledi. Didim Belediyesi tarafından düzenlenen, birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler, sahne gösterileri ve oyun parkurları ile çocukların eğlenmesi için her detayı düşünülen çocuk festivali, güne damgasını vurdu. Didim Cumhuriyet Kent Meydanı’nda başlayan ve 2 gün sürecek olan festivale Didimli çocuklar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe aileleri ile katılan çocuklar, oyun parkurlarında doyasıya eğlendi. Aynı zamanda sahne gösterileri ile hem öğrenip hem eğlenen çocuklar, illüzyon showu meraklı gözlerle izledi. Eğlenceli aktivitelerden geleneksel sokak oyunlarına, yüz boyama etkinliklerinden, danslara, çocuk tiyatrolarından, illüzyon gösterilerine kadar çocukların doyasıya eğlendiği Çocuk Festivali’nde çocuk kitapları fuarına büyük ilgi gösterildi.

Çocuklar kitaplarını imzalattı

Didim Belediyesi organizasyonu ile düzenlenen çocuk festivali çerçevesinde birbirinden değerli çocuk kitabı yazarları Ayşenur Başaran, Naide Duymaz Karabulut ve Özge Nur Küskün festivalde, çocuk kitapları fuarında okurları ile buluştu. Çocuklar için kitap imzalayan yazarlar kitaplarını, minik öğrencilere okuyup bilgi alışverişinde bulundu.

“Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek”

Didim’de çocuklar için güzel çalışmalara imza attıklarını belirten Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay; “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kentimizde çocuklarımızı mutlu eden güzel projelere imza atmaya devam ediyoruz. Yorucu bir eğitim öğretim yılının ardından öğrencilerimiz için bu güzel festivali organize ettik. Katılım gösteren tüm çocuklara teşekkür ediyorum" dedi.