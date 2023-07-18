Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalık konularında denetim gerçekleştirildi, zeytin meyvelerinde problem görülmedi.

Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden zeytinde, hastalık ve zararlılara karşı mücadele çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde gerçekleştirdiği haftalık kontrollerini gerçekleştirdi. Ekipler, üreticileri bilgilendirerek, zararlılara karşı gerekli uyarılarda bulunurken, zeytin bahçelerinde de kontrollerini sürdürdü. Bahçelerde yapılan genel kontrolün yanı sıra zeytinin fenolojik gelişimi de takip edilirken, zeytin meyvelerinde herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Yapılan kontrol ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Zeytin alanlarında haftalık zararlı kontrolü yapıldı. Zeytin meyveleri vuruk olgunluğunda olmadığı için şu an için bir problem görülmedi” ifadeleri yer aldı.