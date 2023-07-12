Didim Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali 14 Temmuz Cuma günü kapılarını açacak.

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen mor rengi ve mis kokusu ile eşsiz görüntülere sahne olan Didim Lavanta Festivali başlıyor. Didim’de her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali 14-15 Temmuz tarihlerinde, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda misafirlerine kapılarını 3. kez açacak.

Didim Belediyesi tarafından özenle yetiştirilen lavantaların mis kokusu ve eşsiz görüntüsü ile süslenen Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda gerçekleştirilecek olan festivalde birbirinden güzel etkinlikler vatandaşlarla buluşacak. Festival çerçevesinde fide dikme atölyesi, kompost atölyesi, tohum ekme atölyesi, yulaf sütü atölyesi, taş baskı atölyesi, teraryum atölyesi, sabun atölyesi, un, yağ, salça atölyesi, seramik atölyesi, organik gübre ve mantar yetiştiriciliği atölyesi ve lavanta yağlı sinek ilacı, dezenfektan, kolonya atölyeleri yer alacak.

Samida grubu hayranları ile buluşacak

Didim Belediyesi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Lavanta Festivali’nin ilk günü olan 14 Temmuz Cuma günü Saat: 21.00’de Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda Samida grubunun konseri gerçekleştirilecek. Farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışı ile seslendiren, Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamında gelen, Yudum, Damla ve Tamara kardeşlerin yer aldığı Samida grubu gerçekleştirilecek olan konser ile hayranlarıyla buluşacak.

Didim Lavanta Festivali’ne katılmak isteyen vatandaşlarımız için 14 Temmuz Cuma günü Saat 18.00’den itibaren Didim Belediyesi önünden ve saat 18.00’de Akbük Hizmet Binası önünden, 15 Temmuz Cumartesi günü 14:00, 15:00, 16:00 ve 18:00 saatlerinde Didim Belediyesi önünden ve saat 17.00’de Akbük Hizmet Binası önünden servis kaldırılacaktır.