Didim Belediyesi tarafından Batıköy Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından Batıköy Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile kent genelinde başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Atabay’ın önderliğinde Didimlilerin daha modern ve yaşanılabilir bir kente kavuşması için yürütülen hizmet seferberliği ile Didim’in her köşesine hizmet ulaştırılıyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Batıköy Mahallesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Parke taşı döşeme ve yenileme işlemleri yürütülen Batıköy’de vatandaşlar, Başkan Atabay ile hizmete kavuşuyor.

Didim genelinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kentimiz için çalışıyor, her bir Didimliye ulaşmak için var gücümüzle çabalıyoruz. Kent genelinde başlattığımız hizmet seferberliğinde bu kez de sıra Batıköy Mahallesi’ne geldi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda Batıköy, yeni ve modern yollara kavuşuyor. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.