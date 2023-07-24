Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Didim’in tarihi güzelliklerinin fotoğraf sanatçılarının kadrajında belli olacağı 1. Ulusal Didim Fotoğraf Yarışması başvuruları başladı.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı, Didim’in Arkeolojik Mirası, Didim’de Turizm ve Yaşam konulu 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı. 11 Ağustos 2023 tarihine kadar sürecek olan fotoğraf yarışmasında, 21 Ağustos 2023 tarihinde sonuçlar bildirilecek. Ülkemizin önemli turizm kentlerinden birisi olan Didim’in tarihi ve doğal güzelliklerinin fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyacağı yarışmada, 1. olan yarışmacı 6 bin TL, 2. olan yarışmacı 5 bin TL, 3. olan yarışmacı 4 bin TL’lik ödülün sahibi olacak.

Dereceye giren yarışmacılar, 1 Eylül 2023 Cuma Günü gerçekleşecek olan sergi ve töreni ile ödüllerini alacak.