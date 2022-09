Aydın’ın Didim ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve ilçede yerleşik olarak yaşayan 65 ülke vatandaşın desteklediği ve 35 ülke vatandaşının stant açtığı “Dünya Didim’i seviyor” festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Kent Konseyi öncülüğünde ilk kez düzenlenen “Dünya Didim’i seviyor” projesi renkli görüntülerle başladı. İlçede yerleşik olarak yaşayan 65 farklı ülke vatandaşının destek olduğu festival Atatürk Bulvarında kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalde stant açacak olan 35 ülke vatandaşı kendi ülkelerinin bayrakları ve yöresel kıyafetleriyle katıldığı yürüyüşe ilçe protokolü de destek verdi.

Müzik eşliğinde gerçekleşen yürüyüş festivalin yapılacağı Apollon Tapınağı önünde sona erdi. Yürüyüşün ardından etkinliklere geçilirken festivale Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ve eşi, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Gani Solak, Didim Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, Oda başkanları siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte birisi yabancı uyruklu ikinci çocuğun İstiklal Marşını okumasıyla başladı. Ardından çocuklar dünyaya barış mesajını iletti. Festivalde yabancılarında yer aldığı halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu.

Festivalde ilk konuşan Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız 5 aylık bir çalışmanın ve 7 toplantının ardından festivalin şekillendiğini ifade etti. Ayyıldız “65 ayrı ülkeden vatandaşın ilçemizde yaşadığını öğrendik. Kendi kültürleri ve inanışlarıyla ilçemizdeler; biz bunların bir araya toplamak ve dünyaya barış mesajı göndermek istedik. 35 ülke vatandaşı stant açtı ve kendilerini tanıtacaklar. Festivalde barış çorbası hazırlayacağız. Didim’den dünyaya barış mesajın yollayacağız.” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında “65 farklı ülkeden insanın yaşadığı Didim’de bu kadar renkliliğin olması gayet doğal. Aslında ayrı kültürlerden ya da ayrı inanışlardan gelen insanların birbirleriyle çok fazla iyi komünikasyon kuramadıkları düşünülür ama ilçemizde yaşayan insanlarımızın buranın yerli insanlarıyla ve öbür insanlarla kurduğu ilişkiler Didim’imizin renkliliğini de ortaya çıkarıyor. Bu insanların eğer birbirlerini anlamalarını anlayacak bir ortamda bulunurlarsa ki Didim’de bu ortamı hep beraber bütün kurum ve kuruluşlar yaratıyor. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu çok daha iyi ortaya çıkarıyoruz demektir.” dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise Didim’in konum ve geçmişi itibariyle zengin bir geçmişe ve mirasa sahip olduğuna vurgu yaparak “Bizler Didimliler olarak belki de Dünya’nın en şanslı kentinde yaşıyoruz. Apollon Tapınağı, Milet Antik kenti ve İlyasbey Cami gibi, Dünya kültür mirasının en önemli eserlerine ev sahipliği yapan bir ilçenin bir kentin en son ev sahipleriyiz. En son mirasçılarıyız. Dünyanın 65 ülkesinden gelen Türkiye’nin 81 vilayetinden gelen Didim’de bizimle birlikte olan Didim’in kültürüne Didim’e değer katan sizler bizim en büyük mirasımız, en büyük zenginliğimizsiniz. Sizlerle beraber olmaktan, sizlerle Didim’in güzelliklerini paylaşmaktan mutluluk, şeref ve onur duyuyoruz. Bunun en güzel örneklerinden birini 65 ülkeden insanın bulunduğu bu şehirde hep birlikte barış içerisinde yaşayarak dünyaya örnek teşkil ederek bizler veriyoruz. Bunda her birimizin katkısı, her birimizin emeği var. Biz bunu yapıyorsak dünyanın her noktasında barış hakim olabilir. Dünyanın her noktasında huzur hakim olabilir. Dolayısıyla Didim, dünyaya örnek teşkil eden dünyaya örnek olan bir kent. Böyle de olmaya devam edecek inşallah”dedi.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelası kesildi. İlçe Protokolü tek tek stantları gezerek yabancı ülke vatandaşlarıyla sohbet edip, ikramlarını tadına bakıp bilgiler edindi. Festivalde Başkan Atabay Ukrayna ve Rusya stantlarında ayrı ayrı fotoğraf çektirerek iki ülke arasındaki savaşın sona ermesi noktasında mesaj verirken, Kaymakam Kuruca da İngilizlerin geleneksel çalgısı Gayda eşliğinde horon teperek festivale renk kattı.

Festivalde Apollon Tapınağı’nda kokteyl düzenlenirken ardından klasik müzik konseri verildi.