Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’da 7.7 ve 7.5 şiddetinde gerçekleşen, 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’da 7.7 ve 7.5 şiddetinde gerçekleşen, 10 ili etkileyen deprem felaketinin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için ülke genelinde yardım kampanyaları başlatılırken, Didim’de, Didim Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların desteği devam ediyor. Didim Belediyesi bahçesinde kurulan, Toplama ve Afet Koordinasyon Çadırı’na vatandaşlar, özellikle soğuk havanın etkili olması nedeniyle başta battaniye, ısıtıcı, mont, bot ve kışlık giyim malzemeleri başta olmak üzere kuru gıda, el feneri yardımında bulunmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Didim Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan Didimlilerin seferber olduğu yardım kampanyası çerçevesinde 2 yardım tırı ve Didim Belediyesi’ne ait iş makineleri deprem bölgesine gönderilmişti. Didimli vatandaşların desteği ile su, battaniye, bebek maması, ıslak mendil, hijyenik ped, kışlık giyim, kuru gıda, bebek bezi, meyve suyu, gıda gibi çeşitli malzemelerinin yer aldığı 2 yardım kamyonu 10 ili kapsayan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yeniden yola çıktı.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere 2 yardım kamyonun yola çıktığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Belediyemiz öncülüğünde Didimli vatandaşların desteği ile toparlanan yardımlarımız 2 kez yola çıktı. İnşallah deprem felaketinin yaralarını birlikte saracağız. Destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.